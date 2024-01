Mara Venier ci farà compagnia con la diciannovesima puntata di Domenica In, in onda il 21 gennaio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 21 gennaio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della diciannovesima puntata di Domenica In? Ancora una volta Mara Venier dedicherà ampio spazio del suo programma al Festival di Sanremo, a poche settimane dal suo inizio. In studio, ospiti del talk show dedicato alla kermesse musicale, ci saranno alcuni cantanti che hanno fatto la storia del Festival. A Domenica In si esibiranno con i brani che hanno portato con successo sul palco dell’Ariston. Si tratta di Albano, Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Tony Dallara, Tiziana Rivale, Michele, Marina Occhiena, Silvia Mezzanotte e Scialpi. Accanto a loro ci sarà Marino Bartoletti in qualità di opinionista e profondo conoscitore della storia del Festival che quest’anno ha raggiunto la 74esima edizione. L’appuntamento è per il 6 febbraio su Rai1.

In studio arriva Biagio Antonacci

A seguire, ampio spazio sarà dedicato a Biagio Antonacci che si esibirà cantando alcuni suoi grandi successi oltre a presentare il suo nuovo album ‘L’inizio’. Il suo ultimo lavoro è uscito il 12 gennaio 2024 nei negozi di dischi e su tutte le piattaforme digitali ed è già in vetta alle classifiche dopo appena una settimana. Tra i singoli lanciati dall’artista c’è ‘Lasciati pensare’.