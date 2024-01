Mara Venier ci farà compagnia con la diciassettesima puntata di Domenica In, in onda il 7 gennaio 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata del 2024 di Domenica In.

Domenica In, puntata del 7 gennaio 2024: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della diciassettesima puntata? Quando manca meno di un mese all’inizio del Festival di Sanremo, nello studio di Mara Venier ci sarà un talk che ripercorrerà la storia della kermesse con alcuni cantanti e protagonisti delle passate edizioni come Bobby Solo, Nicola Di Bari, Donatella Rettore, I Cugini di Campagna e Marina Occhiena. Come opinionisti avremo Marino Bartoletti e Paolo Fox. Poi sarà la volta dell’attore Luca Argentero che interverrà per presentare l’attesa serie tv ‘Doc – Nelle tue mani’. La fiction andrà in onda a partire da giovedì 11 gennaio, per 8 puntate, in prima serata su Rai 1.

E ancora, sarà la volta di Sergio e Pietro Castellitto che si racconteranno tra carriera e vita privata. Inoltre presenteranno il film ‘Enea’, in uscita nei cinema da giovedì 11 gennaio per la regia di Pietro Castellitto. Per la musica, Mario Biondi

canterà alcuni suoi successi contenuti nell’album ‘Crooning Undercover’, mentre

Alberto Urso presenterà il suo nuovo singolo da solista dal titolo “Mille domande”.

La Storia, dall’8 gennaio su Rai1

In studio da Mara Venir anche l’attrice Jasmine Trinca per presentare la serie tv ‘La storia’, tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. L’appuntamento è su Rai1 da lunedì 8 gennaio, per la regia di Francesca Archibugi.