Mara Venier torna a condurre la quattordicesima puntata di Domenica In, in onda il 17 dicembre 2023 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma interamente addobbati per le feste. La zia più amata dagli italiani è di nuovo al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme le anticipazioni della quattordicesima puntata di Domenica In che proseguirà nella raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon.

Domenica In, puntata del 17 dicembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della quattordicesima puntata? Tra i più attesi ci sono Pio e Amedeo che dopo il successo a teatro del tour ‘Felicissimo Show’, sono ora impegnati nella promozione del film ‘Come può uno scoglio’. La pellicola, che vede la regia di Gennaro Nunziante, sarà distribuita nelle sale dal 28 dicembre.

In studio poi sarà la volta di Anna Oxa che si racconterà a Mara Venier a 360 gradi ripercorrendo la sua lunga carriera artistica tra conduzioni televisive e le quindici partecipazioni al ‘Festival di Sanremo’. Direttamente da ‘Ballando con le Stelle‘ dove sta stupendo tutti in coppia con Pasquale la Rocca, ci sarà Wanda Nara che parlerà del suo percorso come ballerina nello show del sabato sera e della sua vita privata.

La showgirl argentina è infatti mamma e procuratrice di suo marito, il calciatore del Galatasaray Mauro Icardi. E ancora ospite a Domenica In sarà Jerry Calà che presenterà il film ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’, insieme al cast. La pellicola è in uscita sulle piattaforme digitali il 24 dicembre e Jerry Calà ricorderà i quarant’anni del celebre film di Carlo Vanzina, ‘Vacanze di Natale’.

Su Rai 1 arriva Napoli Milionaria

Grande attesa il 18 dicembre con ‘Napoli Milionaria’ che andrà in onda in prima serata su Rai 1. Uno dei suoi attori protagonisti, Massimiliano Gallo, confiderà a Mara Venier il suo speciale rapporto con la sua città natale Napoli e cosa ha provato a far parte del film. Tratto dalla omonima commedia scritta nel 1945 da Eduardo De Filippo, la regia è di Luca Miniero e nel cast ci sarà anche Vanessa Scalera.