Eccoci arrivati alle anticipazioni della puntata del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai, Domenica In, condotta da Mara Venier. Chi saranno gli ospiti di questa undicesima puntata? Vediamo di scoprirli insieme.

Domenica In: gli ospiti dell’undicesima puntata del programma di Rai 1

Come di consueto la domenica pomeriggio di Rai 1 ci offrirà il programma di intrattenimento al cui timone c’è da quasi due anni, Mara Venier. Alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 andrà in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, l’undicesima puntata di Domenica In. Mara Venier sarà pronta ad ospitare personaggi che provengono dal mondo della musica, così come dello spettacolo e del cinema.

Presenti in studio l’attrice e conduttrice Vanessa Incontrada e il cantante Gigi D’Alessio che in coppia condurranno nei prossimi venerdì, lo spettacolo “20 anni che siamo italiani”. Subito dopo l’ultimo appuntamento con Tali e Quali di Carlo Conti, il venerdì sera di Rai 1 sarà occupato da questo nuovo programma musicale che alternerà momenti di musica ad altri di riflessione.

Marco Bocci ospite di Mara Venier per una lunga intervista

Presente in studio, per la gioia delle donne, l’attore Marco Bocci che in questo periodo è in promozione con il suo primo film da regista che uscirà nelle sale il 28 novembre 2019.

“A Tor Bella Monaca Non Piove Mai” questo il titolo del film liberamente tratto dall’omonimo romanzo che ha scritto lo stesso Bocci nel 2016. Presenti nel cast, attori di tutto rispetto: Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova e Giorgio Colangeli.

Il film racconta la storia di due fratelli, Mauro e Romolo, alla ricerca di una tranquillità interiore che fanno fatica a trovare.

“Anni fa mi è capitato di vivere un periodo in cui la mia situazione familiare era simile a quella della famiglia Bori- racconta Marco Bocci alla conferenza di presentazione del film- Mio padre era un ex artigiano con una pensione bassissima e nel locale che aveva comprato era capitato un inquilino che non pagava l’affitto, e non c’era proprio niente da fare. Guardandolo, pensavo: non è possibile che nessuno si occupi di lui e di noi, e cercavo qualcuno o qualcosa che ci rendesse giustizia. Mi dicevo: mo’ vado da questo stronzo e gli stacco la testa. Poi pensavo: ma io ce l’ho il carattere per farlo. Non l’ho fatto, e ho sfogato la mia rabbia nella scrittura inventando un personaggio che si spingeva un po’ più in là di dove ero andato io”.

Il Ministro della Giustizia ospite di Domenica In nel pomeriggio di Rai 1

L’ospite musicale sarà l’ever green Gigliola Cinquetti, mentre in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne che si celebra lunedì 25 novembre, sarà presente il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede.

Inoltre, per ricordare ancora una volta la compianta e amatissima Nadia Toffa, sarà ospite la madre che ci racconterà gli ultimi momenti della figlia.