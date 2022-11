Eccoci arrivati alle anticipazioni, i temi, gli argomenti e gli ospiti della nona puntata di Domenica In del prossimo 6 novembre 2022. Mara Venier questa domenica ha in serbo per il pubblico di Rai1 un carico di ospiti veramente importante. Siete curiosi di sapere chi c’è? Seguiteci nella lettura e vi accontenteremo.

Domenica In: le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti del 6 novembre 2022 | nona puntata

Domenica 6 novembre nuova puntata – la nona – di Domenica In, il varietà diretto e condotto da Mara Venier nel giorno di festa degli italiani. Dagli studi Fabrizio Frizzi, in via Nomentana a Roma l’amatissima Venier è pronta a tenerci compagnia con il suo carico di ospiti sulla prima rete della tv di Stato.

Ad aprire le danze, per così dire, una diva nostrana che è amatissima anche in Francia. Ci riferiamo alla sempre bella e affascinante Monica Bellucci che si racconterà in un’ampia intervista tra carriera e vita privata. Ma non solo! Con lei, sarà presente anche l’attore Valerio Mastrandrea per presentare il film Diabolik 2 dei Manetti Bros.

Nella pellicola, la Bellucci presta il volto ad Altea, mentre Valerio Mastrandrea veste i panni dell’ispettore Ginko. Il film esce nella sale cinematografiche il prossimo 17 di novembre.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 6 novembre

Ed inoltre ospite di Zia Mara, il bravissimo Paolo Bonolis che si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo secondo libro ‘Notte Fonda’, un romanzo che narra di un dialogo tra un lui e una lei nel corso di una notte. Per il mondo delle sette note invece ospite di Domenica In il cantautore Maurizio Vandelli per omaggiare il grande Lucio Battisti. Vandelli, canterà alcune canzoni tratte dal suo nuovo cofanetto e libro ‘Emozioni garantite’.

Quindi ospiti di Mara Venier, gli attori Beppe Fiorello e Paolo Ruffini per presentare il film “ Ragazzaccio”, diretto dallo stesso Ruffini. Il film racconta come hanno vissuto la reclusione in casa i ragazzi delle scuole superiori in questi due anni di pandemia e di come siano notevolmente aumentati gli episodi di cyberbullismo durante quel disgraziato periodo.

Naturalmente non mancherà il consueto talk dedicato a Ballando con le Stelle con ospiti in studio Iva Zanicchi e Alessandro Egger, con loro gli opinionisti:

Guillermo Mariotto,

Fabio Canino

Anna Pettinelli.

Ed inoltre, sarà ospite in studio L’attore Massimiliano Gallo protagonista della fiction di Rai1 ‘Vincenzo Malinconico’. Gallo interverrà per raccontare i suoi esordi e il suo legame con il padre, l’indimenticabile Nunzio Gallo, vincitore di ‘Canzonissima’ nel 1956 con la canzone “Mamma”.