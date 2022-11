Domenica 27 novembre 2022 salta il consueto appuntamento con Domenica In, il programma di Rai1 del giorno di festa degli italiani condotto da Mara Venier. Il motivo? Continuate nella lettura e vi diremo il perché di questa scelta di Viale Mazzini.

Domenica In, 27 novembre non in onda: il motivo

Come mai, il 27 novembre Zia Mara non andrà in onda con il consueto appuntamento di Domenica In? Semplice: il motivo sono la messa in onda dei Mondiali di Calcio. Del resto tutto il palinsesto della Rai così come di Mediaset ha avuto delle variazioni a causa di Qatar 2022. Basti pensare alla seguitissima soap Il Paradiso delle Signore, che dal 28 novembre al 9 dicembre non va in onda. O per citare le reti Mediaset, anche il Grande Fratello Vip, salta il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì, andando in onda solo ad inizio settimana.

Domenica 27 novembre Mara Venier non va in onda: spazio alla partita Belgio – Marocco

Il pubblico di Rai1, dunque il prossimo 27 novembre dovrà fare a meno di Domenica In. Al suo posto infatti ci sarà un pre-partita subito dopo il TG1 delle 13,30 e poi:

Alle 14 si disputerà la partita Belgio – Marocco;

Immediatamente dopo, alle 17 ci sarà: Croazia – Canada;

Mentre alle 20 sarà la volta di Spagna – Germania.

Quando rivedremo Mara Venier di nuovo in onda la domenica?

Zia Mara, intanto in questi giorni si trova a New York in Vacanza con amici e con l’amato nipotino con cui condivide numerose IG.

Ma Quando rivedremo Mara Venier di nuovo in onda? Niente paura. Già da domenica 4 dicembre 2022 la Zia degli italiani tornerà alla conduzione del varietà di Rai1. Con tanti ospiti, il consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle e tante interviste cuore a cuore.