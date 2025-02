Si fa infuocata la polemica sul podio di Sanremo 2025 tutto al maschile e senza cantanti donne, con l’intervento al veleno di Elodie, a Domenica in. Secondo l’ex allieva di Amici, in particolare, é irrispettoso per la carriera di Giorgia il sesto piazzamento della collega decretatosi alla finale del Festival.

Sanremo 2025, a “Domenica in” si accende la polemica sulla finale senza le Big-donne

“Nessuna donna si é classificata nella cinquina della rosa dei finalisti di Sanremo 2025“, accende in TV la polemica del momento un’inedita Mara Venier, alla prima puntata di Domenica in, nel Dopo-Festival. E a raccogliere la palla al balzo, in replica alle contestazioni del popolo nel web che lamentano la grande assenza di donne nella Top5 della classifica finale di Sanremo, é Elodie.

Ai microfoni di Domenica in, parlando in replica alle domande del talk di casa Rai, Elodie ribatte stizzita:

“io ci sono rimasta veramente male per Giorgia, é stato veramente irrispettoso per la sua carriera, il suo talento e il brano che aveva e mi fa veramente incazzare che lei non fosse sul podio“, sentenzia a tono l’ex Amici.

Elodie e il gesto solidale per Giorgia, dopo la gara di Sanremo 2025

Al di là della consegna del premio Tim, andato proprio a Giorgia dopo la sua esclusione dalla prima cinquina nella classifica finale di Sanremo, per Elodie “ci deve essere il rispetto per una carriera importante“ come quella della collega veterana della musica italiana. Per l’ex Amici, quindi, si sarebbe consumata un’ingiustizia ai danni di Giorgia, in assenza dei voti necessari per il piazzamento sul podio della gara:

“L’abbiamo osannata per giorni e poi cosa é successo?“, rimarca infine Elodie, riferendosi al mancato podio per Giorgia, che era data per favorita alla vittoria del Festival dai bookmakers.

Relativamente alla competizione condivisa tra i Big ammessi al Festival della Canzone, intanto, Elodie sorprende con il suo gesto di solidarietà femminile registrato in TV, per la “rivale” Giorgia. Le dichiarazioni spese dall’ex Amici, a Domenica in, sono ora largamente condivise sui social.