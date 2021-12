In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 12 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la tredicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Quali sono le anticipazioni, gli ospiti e i temi del prossimo 12 dicembre? Vediamo insieme i tanti ospiti in studio e in collegamento.

Domenica in: anticipazioni, temi, argomenti e ospiti della tredicesima puntata condotta da Mara Venier

Si parte con un ospite musicale, Shel Shapiro che presenterà la sua nuova canzone “La leggenda dell’amore eterno”. L’amore che muove tutto e che è il vero centro motore della vita. Non solo l’amore inteso come sentimento tra uomo e donna ma proprio come essenza primaria della vita e oltre la vita!! Qualcosa che va oltre l’esistenza terrena e che cattura cuore, cervello e anima.

Perché “leggenda”? Non perché non ci siano prove tangibili della sua esistenza che incontriamo in svariate forme nella vita di tuti i giorni, ma perché è qualcosa che resta comunque, aldilà del tempo e delle circostanze che a volte fanno di tutto per farcelo allontanare. Insomma una poesia in musica che ci regalerà Shel Shapiro il prossimo 12 dicembre. La sensibilità e la bravura di questo artista a cui la vita probabilmente non ha dato quello che meritava.

Gina Lollobrigida torna ospite di Zia Mara a Domenica In il 12 dicembre 2021

Nella puntata di domenica 12 dicembre di Domenica In, torna nuovamente Gina Lollobrigida, accompagnata stavolta in studio dal suo avvocato Antonio Ingroia, per importanti e nuovi sviluppi della sua vicenda privata.

Domenica In, il talk su Ballando con le Stelle: gli ospiti

Segue poi l’appuntamento fisso con il talk con Ballando con le Stelle, ospiti in studio:

Aldo Cazzullo,

Pierluigi Diaco,

Alba Parietti,

Valeria Fabrizi

E altri protagonisti dello show del sabato sera dell’ammiragli Rai

Massimo Ranieri in una lunga intervista a cuore aperto con Mara Venier

Si racconterà poi in una lunga intervista tra carriera e vita privata il poliedrico Massimo Ranieri, cantante, attore e fantasista napoletano per presentare il nuovo film “7 Donne e un mistero”.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 12 dicembre

Chiuderanno la puntata le seguenti ospiti:

Ornella Vanoni,

Luisa Ranieri,

Margherita Buy,

Micaela Ramazzotti,

Diana Del Bufalo e Sabrina Impacciatore

protagoniste dell’immortale gioco del Musichiere.