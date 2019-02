Eccoci arrivati alle anticipazioni della puntata di Domenica In condotta da Mara Venier. Quali saranno gli ospiti del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai che si avvicenderanno nello Studio Fabrizio Frizzi di Roma? Scopriamo insieme i personaggi alla corte di Zia Mara.

Domenica In, anticipazioni 3 febbraio: il momento talk del contenitore domenicale di Rai 1

Gli ospiti della puntata del 3 febbraio 2019 sono moltissimi e naturalmente con a ridosso il Festival di Sanremo sono per lo più personaggi che arrivano dal mondo della canzone, tra cantanti ed esperti. Infatti per il momento talk, dedicato appunto alla kermesse canora, che prenderà il via martedì 5 febbraio per concludersi sabato 9, gli ospiti sono i seguenti:

Fiordaliso, Marco Carta, l’essenziale Marino Bartoletti, Pino Strabioli, Gabriella Farinon e Rosita Celentano.

Dopo la Puntata breve della scorsa settimana Domenica In torna nella sua durata classica

La scorsa domenica, il 27 gennaio giornata della memoria il contenitore domenicale condotto da Mara Venier è andato in onda alle 15.30 per dare spazio al Papa in collegamento da Panama dove si festeggiava la Giornata della Gioventù.

Questa domenica 3 febbraio Domenica In torna alla sua durata consueta e quindi la messa in onda sarà subito dopo il TG1 delle 13.30. L’appuntamento con l’intrattenimento del Dì di festa di Rai 1 è assicurato, tra canzoni, storie e interviste che toccano il cuore.

Il ricordo emozionante e toccante di Mino Reitano

Dopo il momento talk ci sarà un lungo spazio dedicato a Mino Reitano, il cantante calabro ormai scomparso da tempo che sarà ricordato per la sua irruenza, ingenuità e bontà. Saranno presenti in studio la vedova Patrizia ed alcuni famigliari.

Mino Reitano noto con il più affettuoso Mino è ricordato soprattutto per la sua esuberanza, la sua estrema vitalità ed è considerato un’icona della musica nazional-popolare italiana. I temi portanti delle sue canzoni sono l’amore in senso romantico, il Meridione e la condizione dell’emigrante.

Le interviste di Mara Venier

Si continuerà con le interviste di Zia Mara alle attrici Stefania e Amanda Sandrelli, madre e figlia. Si ripercorreranno le tappe fondamentali della loro carriera e si approfondirà anche il loro rapporto parentale.

Ma naturalmente non mancheranno le risate e i siparietti divertenti con un altro Ospite, Enrico Montesano che si racconterà in una lunga intervista – verità.