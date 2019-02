Svelati gli ospiti che interverranno nel salotto buono della domenica pomeriggio di Rai 1. A Domenica In alla cui conduzione ritroviamo la veridicità di Mara Venier assisteremo alle interviste di alcuni cantanti presenti al 69 esimo Festival della Canzone Italiana e tanti volti dal mondo dello spettacolo e del cinema.

Domenica In: gli ospiti della puntata del 24 febbraio 2019

Un carico di ospiti importanti per la Domenica In di Zia Mara che torna in onda questo 24 febbraio 2019 alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma Mara Venier ospiterà:

Mahmood

Gina Lollobrigida

Paolo Ruffini e Lillo per il film “Modalità Aereo”

Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio per “Croce e Delizia”

Ex-Otago

Umberto Tozzi e Raf

Ermal Meta

Stefano De Martino

Il vincitore del Festival di Sanremo ospite a Domenica In

Mahmood ospite di Mara Venier nel pomeriggio di Viale Mazzini che si conferma campione di ascolti della domenica nella sua fascia oraria. Tolta ormai la rivalità con Domenica Live, la Zia degli italiani con la sua carica di simpatia e verve la fa da padrona nei pomeriggi del di dì festa.

Il primo ospite che si intratterrà per una intervista a 360° sarà il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo targato Baglioni che ha suscitato un bel po’ di polemiche.

Difatti l’italo egiziano ha vinto grazia al voto della Sala Stampa e della Giuria D’Onore, giacché al televoto aveva raggiunto solo il 14% delle preferenze, a differenza del secondo classificato, Ultimo che aveva raggiunto con il televoto il 46% delle preferenze. Naturalmente, Mahmood canterà il suo pezzo “Soldi” e farà una lunga chiacchierata con Mara.

Gli altri ospiti di Domenica In nel pomeriggio di Rai 1

Saranno poi presenti in studio, la straordinaria Gina Lollobrigida che parlerà dell’annullamento del suo matrimonio, ed inoltre gli attori:

Paolo Ruffini e Lillo, per la promozione del film “Modalità aereo”



per la promozione del film “Modalità aereo” Alessandro Gassman e Fabrizio Bentivoglio per “Croce e Delizia”



Dal mondo della musica interverranno Umberto Tozzi con Raf che al Festival di Sanremo hanno letteralmente fatto furore e infiammato il teatro Ariston facendo ballare una platea che fino a quel momento appariva un po’ sonnacchiosa.

E poi ancora il gruppo degli Ex Otago ed Ermal Meta (quest’ultimo dato come super favorito come 4 giudice di The Voice)

Negli studi Fabrizio Frizzi arriverà ancora una volta per una lunga chiacchierata con Zia Mara, anche Stefano De Martino che forse ci confermerà l’ultimo gossip che lo vuole di ritorno con la ex moglie Belen Rodriguez. Sarà veramente così?