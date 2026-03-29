Ventottesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 29 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventottesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventottesima puntata del 29 marzo 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventottesima puntata? In studio ci sarà un toccante ricordo di Gino Paoli, scomparso il 24 marzo scorso all’età di 91 anni. Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, ripercorrerà la carriera e l’eredità del cantautore. Insieme a loro ci saranno Adriano Aragozzini, Mario Lavezzi, Ricky Gianco e Malika Ayane che interpreterà uno dei suoi brani più famosi, “Il cielo in una stanza”.

Ancora musica con Ivana Spagna che proporrà alcuni dei suoi successi più amati e si esibirà su una nuova versione remix di “Mamy Blue”, realizzata in collaborazione con DJ Nuzzle. Un brano non scelto a caso dato che segnò il suo debuttò nel 1971.

Poi sarà la volta di un ospite internazionale, Rupert Everett, protagonista di numerosi film di successo. L’attore presenterà “Il Vangelo di Giuda”, diretto da Giulio Base, in uscita in tutte le sale dal 2 aprile. Con Mara Venier, rivelerà alcuni aneddoti che riguardano la sua vita privata e la sua carriera.

Arriva Serena Rossi con suo figlio Edoardo

A Domenica In interverrà anche l’attrice Serena Grandi, impegnata in questi mesi nel suo tour ‘SereNata a Napoli‘. In studio arriverà in compagnia del figlio Edoardo. Enzo Miccio invece racconterà Jacqueline Kennedy e i suoi due grandi amori, John Fitzgerald Kennedy e Aristotele Onassis, mentre Teo Mammucari torna con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.