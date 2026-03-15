Ventiseiesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 15 marzo 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventiseiesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventiseiesima puntata del 15 marzo 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventiseiesima puntata? La puntata sarà dedicata alla conduttrice e attrice Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì scorso all’età di 76 enni. Un omaggio, con ricordi e aneddoti, che vedrà coinvolti Mara Venier e Alberto Matano.

Poi sarà la volta di Riccardo Cocciante che ripercorrerà i momenti più intensi della sua carriera e si esibirà al pianoforte sulle note di “Ho vent’anni con te”, brano che dà il titolo al suo nuovo album di inediti. Direttamente da Sanremo, ci sarà Leo Gassmann che canterà il brano “Naturale”, portato sul palco dell’Ariston.

Ospiti anche Virginia Raffaele e Fabio De Luigi che, come a Sanremo, promuoveranno il loro film “Un bel giorno”, nelle sale dal 5 marzo. E ancora cinema con Peppe Iodice, protagonista della nuova edizione di Stasera tutto è possibile, che presenterà il suo film “Mi batte el corazon”, diretto da Francesco Prisco e disponibile al cinema dal 19 marzo.

Si celebrano i 50 anni di storia del programma

Per lo spazio dedicato all’attualità, condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno, si commenteranno i principali casi di cronaca della settimana. Mentre con Pino Strabioli, regista e conduttore, si ripercorreranno alcuni momenti significativi dei 50 anni di Domenica In. Non mancherà il consueto gioco “La cassaforte di Domenica In” con Teo Mammucari.