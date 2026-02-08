Ventunesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 8 febbraio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della ventunesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della ventunesima puntata dell’8 febbraio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della ventunesima puntata? Grande attesa per Rocío Muñoz Morales che si racconterà a Mara Venier parlando della sua recente separazione e dei suoi ultimi lavori. Poi sarà la volta di una coppia di attori e comici, Antonio Albanese e Giuseppe Battiston che presenteranno “Lavoreremo da grandi”, film diretto dallo stesso Albanese e disponibile nelle sale in questi giorni.

Per la musica, in collegamento da Rouen (in Francia), ci sarà Mika che annuncerà le nuove date del suo tour europeo che farà tappa anche in Italia. Mentre in studio i Tiromancino si esibiranno con il singolo “Gennaio 2016”, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato dal titolo “Quando meno me lo aspetto”.

La rubrica dedicata a Sannermo

Quando mancano poche settimane all’inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, a Domenica In non mancherà uno spazio dedicato ai protagonisti che hanno fatto la storia della kermesse musicale. Presenti Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale e Valerio Scanu che reinterpreteranno alcuni dei brani più amati.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento. Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly mentre Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”.