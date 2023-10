Domenica In: anticipazioni e ospiti della terza puntata del 1 ottobre

Mara Venier è pronta a condurre la terza puntata di Domenica In, in onda il 1 ottobre 2023 su Rai 1 dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è ancora una volta al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della terza puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 1 ottobre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della terza puntata? Il più atteso è senza dubbio Fabrizio Corona. Dopo essere stato intervistato da Francesca Fagnani durante la puntata di Belve, l’ex paparazzo concederà il bis a Mara Venier. Parlerà della sua vita privata e del rapporto con il figlio Carlos. I fan si domandano se spiegherà cosa sta succedendo a Belen, l’argentina non si è presentata da Cattelan per motivi di salute e l’ex fidanzato l’ha difesa sui social.

Altro ospite è Pamela Prati. Dopo la partecipazione lo scorso anno al Grande Fratello Vip, la showgirl è ora una delle concorrenti di Tale e Quale Show dove si sta esibendo nelle imitazioni dei cantanti. Salta invece la partecipazione di Memo Remigi. Alcune indiscrezioni lo volevo a Domenica In per raccontare la sua versione dei fatti su quanto accaduto durante una diretta di ‘Oggi è un altro giorno’ ma il cantante ha smentito la sua partecipazione. Discorso analogo per Rocco Siffredi che non sarà presente in studio.

Spazio alla comicità con l’arrivo di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, coppia di ripetenti a Tale e Quale Show. Ci sarà anche il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo che presenterà il suo libro ‘Quando eravamo i padroni del mondo‘.

A Domenica In arrivano gli attori

Spazio poi ai prossimi film in uscita nelle sale. Ci saranno in studio Enrico Brignani e Giulia Bevilacqua che presenteranno la pellicola ‘Volevo un figlio maschio’, in uscita dal 5 ottobre. Mentre Vera Gemma presenterà il film ‘Vera’ per la regia di Tizza Covi e Rainer Frimmel candidato tra i migliori film stranieri agli Oscar 2024 per l’Austria.

Direttamente da ‘Blanca’, ospiti di Mara Venier saranno Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno per promuovere la fiction in onda da giovedì 5 ottobre.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 1 ottobre 2023 alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 in compagnia di Mara Venier.