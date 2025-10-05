Terza puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 5 ottobre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della terza puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della terza puntata del 5 ottobre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno, e un nuovo gioco telefonico, co-condotto da Teo Mammucari con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della terza puntata? In studio ci sarà Corinne Cléry che si racconterà tra vita privata e carriera parlando anche del rapporto con il figlio Alexandre. Lo spazio dedicato all’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno affrontare proprio il tema del legame tra genitori e figli non solo con Corinne Cléry ma anche con Luca Barbareschi, la psicoterapeuta Maria Rita Parsi e con la mamma di Valeria Marini, Gianna Orrù.

Non mancheranno i momenti musicali con Kekko Silvestre, voce e leader dei Modà, che si aprirà a cuore aperto con Mara Venier prima di esibirsi in un medley dei suoi successi. Mentre Teo Mammucari coinvolgerà il pubblico da casa con il gioco telefonico ed Enzo Miccio traccerà un ritratto glamour della principessa Kate Middleton.

Approfondimento su Ballando con le Stelle

A Domenica In si parlerà anche della seconda puntata di Ballando con le Stelle con un talk che vedrà la presenza di Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Filippo Magnini, Fabio Canino, Rossella Erra e Rosanna Lambertucci. Il cantante si esibirà sulle note del brano che presentò a Sanremo Made in Italy.

Aldo Cazzullo presenterà invece il suo nuovo libro dal titolo ‘Francesco – Il primo italiano‘. Dal 2026 il 4 ottobre diventerà di nuovo festa nazionale e il giornalista e scrittore offrirà uno spunto di riflessione sulla figura del Santo.