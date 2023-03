Domenica 19 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 27^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti che vedremo? Scopriamolo assieme.

Domenica In: le anticipazioni e gli ospiti del 19 marzo in occasione della Festa del Papà

Puntata speciale dedicata alla ‘festa del papà’, in studio alcuni celebri papà che si racconteranno coi rispettivi figli. La padrona di casa, Mara Venier avrà a disposizione una ricca scaletta tra interviste e ospiti musicali per regalare al pubblico un’altra puntata di allegria e spensieratezza nel giorno di festa degli italiani. Chi sono? Ecco i nomi:

Vittorio Sgarbi,

Pupo,

Albano Carrisi,

Ed inoltre il ricordo del grande Little Tony con la figlia Cristiana Ciacci.

Grande attesa per l’arrivo dell’inedita coppia artistica formata da Nek E Francesco Renga che si esibiranno in vista del concerto all’Arena di Verona. Insomma una festa del papà ricca di emozioni nel contenitore pomeridiano del giorno di festa degli italiani.

Pupo e la sua famiglia

Pupo sarà in studio e oltre a ripercorrere i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita privata, si esibirà insieme alla figlia Clara Ghinazzi con il nuovo singolo “Centro del Mondo”, accompagnato dalla sua band. Ci sarà anche un collegamento con le alte figlie di Pupo, Ilaria e Valentina. Non è escluso che Pupo possa dare anche delle succulente anticipazioni sul suo nuovo album di prossima uscita.

La storia di Vittorio Sgarbi e le figlie; Al Bano Carrisi con i figli Yari e Jasmine

Sarà poi la volta di Vittorio Sgarbi ospite di Domenica In insieme alle figlie Evelina e Alba, così come Al Bano Carrisi e i suoi figli Yari e Jasmine. Sgarbi e le sue figlie si racconteranno in un’intervista sul loro rapporto padre figlie, mentre Al Bano si esibirà sulle note del brano “Ciao papà”, scritta nel 2014 e dedicato a suo papà Carmelo, oltre a cantare alcuni suoi successi accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Cristiana Ciacci ricorda il papà Little Tony

A Domenica In presente anche Cristiana Ciacci, che ricorderà il papà Little Tony insieme ai suoi cinque figli. La Cantante, canterà con la sua band, la Little Tony Family: si esibirà in un duetto virtuale cantando il brano “Mai più soli”. Un omaggio commovente e significativo.

Sempre per il mondo delle sette note, presenti in studio Nek e Francesco Renga. L’inedita coppia artistica sarà protagonista di un lungo tour che prenderà il via con un grande concerto all’Arena di Verona il 5 settembre, in studio canteranno due loro grandi successi “Fatti avanti amore” e “La tua bellezza”, oltre al nuovo singolo “L’infinito più o meno”.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 19 marzo alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 con al timone la spumeggiante Mara Venier.