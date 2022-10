Il prossimo 9 ottobre nuovo appuntamento con Domenica In, il varietà dell’ammiraglia Rai che giunge alla quinta puntata. Come sempre a tenerci compagnia intrattenendoci nel pomeriggio del giorno di festa degli italiani sarà la simpaticissima e spumeggiante Mara Venier, la Zia degli Italiani. Chi ospiterà Zia Mara nel suo salotto televisivo? Quali sono gli argomenti e i temi di cui si parlerà? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del prossimo 9 ottobre. Arriva Biagio Antonacci

Il 9 ottobre, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 nuovo appuntamento con Domenica In. Il sorriso di Mara Venier entrerà puntuale come ogni domenica e lo farà in compagnia dei suoi numerosi ospiti.

Si parte con il mondo delle sette note che vedrà presente in studio il cantautore Biagio Antonacci, che si racconterà tra carriera e vita privata regalandoci molti dei suoi numerosi successi. Antonacci accompagnato dalla sua chitarra, accennerà ad alcuni suoi grandi successi oltre a cantare il nuovo singolo “Telenovela” e presentare il tour ‘Palco Centrale’ che prenderà il via dal 5 novembre.

Il cantante è una persona che non si concede facilmente alle interviste per cui sarà un piacere ascoltare la sua storia inframmezzata da alcune sue canzoni più famose cantate in diretta nello studio di Domenica in. E sempre dal mondo della musica ospite della quinta puntata di Domenica In, Morgan che sarà protagonista di un’intensa intervista nel corso della quale presenterà il suo nuovo libro di poesie ‘Parole d’aMorgan’, appena uscito in libreria per ‘Baldini e Castoldi’.

Domenica In anticipazioni: torna lo spazio dedicato a Ballando Con le Stelle

Torna poi l’appuntamento con lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle, direttamente dalla prima puntata in partenza la sera prima, l’8 ottobre 2022 in prime time. Ospite in studio uno dei concorrenti di punta dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci: Gabriel Garko. L’attore, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a raccontare la sua esperienza come concorrente della nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Garko non è nuovo al ballo, nel senso che tra i tanti ruoli ce ha interpretato c’è stato anche quello di “Rodolfo Valentino – La leggenda” andata in onda il 17 e 22 aprile, dove ha impersonato l’attore e ballerino, latin lover degli inizi del ‘900 Rodolfo Valentino.

Domenica In anticipazioni: tutti gli altri ospiti del 9 ottobre 2022

Ed inoltre, presenti in studio per il mondo del Cinema, l’attore Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak per presentare il film “Il Colibrì” di Francesca Archibugi – nelle sale dal 14 ottobre – tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi vincitore del Premio Strega 2020.

Favino per altro è anche protagonista del film di Mario Martone “Nostalgia”, pellicola che è stata scelta per rappresentare l’Italia agli Oscar 2023 nella sezione miglior film internazionale.

Ci sarà inoltre Andrea Roncato, vecchio amico di Mara e di Domenica in che racconterà i suoi 40 anni di carriera vissuti intensamente tra amori, tv e film di grande successo.

Appuntamento quindi con Domenica In, il prossimo 9 ottobre alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 dalle frequenze della prima rete della tv di stato, in compagnia di Mara Venier.