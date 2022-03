In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 6 marzo dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la venticinquesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: scopriamo chi sono.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della venticinquesima puntata del 6 marzo 2022

Eccovi le anticipazioni, con relativi ospiti presenti in studio e argomenti della puntata numero 25 di Domenica In, condotta e diretta da Mara Venier. Cosi come accaduto per la scorsa puntata, ci sarà un’ampia pagina dedicata alla guerra tra Russa e Ucraina. Presenti in studio la direttrice del Tg1 Monica Maggioni, il conduttore de “La Vita in diretta” Alberto Matano e la corrispondente Rai Giovanna Botteri. Mentre Enzo Avitabile si esibirà con la sua “Tutt’ Eguale Song ‘E Criature”, dedicata a tutte le mamme e i bambini in fuga dall’Ucraina.



Domenica In e gli ospiti della venticinquesima puntata

Dopo l’ampia pagina dedicata alla guerra Russia – Ucraina si torna all’intrattenimento con ospite Tommaso Paradiso ex frontman della band Thegiornalisti. Il cantautore romano presenta il suo nuovo album da solista in uscita che si chiama “Space Cowboy“ da cui canterà il nuovo singolo: “Tutte le notti” oltre ad un medley dei suoi successi.

L’album ha delle sonorità anni 80 ma anche dei passaggi ispirati ai film western di Sergio Leone. La passione per il cantante per il cinema è nota: “Sulle nuvole” è il suo primo film da regista, infatti.

Red Canzian ospite di Mara Venier di Domenica In dopo la malattia

Nelle anticipazioni di Domenica In troviamo anche una lunga intervista a Red Canzian reduce da una difficile malattia. Red ne parlerà con Zia Mara: dai momenti difficili e di disperazione al percorso di guarigione. Ma Canzian presenterà anche la sua opera “Casanova opera pop” che ha debuttato lo scorso mese di febbraio in teatro. Red Canzian è ideatore e produttore e con lui presenti in studio i due protagonisti:

Gian Marco Schiaretti (Giacomo Casanova)

(Giacomo Casanova) Angelica Cinquantini (Francesca Erizzo)

Metre in collegamento ci sarà Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia la città dove nacque Giacomo Casanova nel 1725.

Domenica In anticipazioni: Marco Giallini e Giampaolo Morelli presentano il nuovo film

Per la compagine cinematografica presenti in studio l’attore Marco Giallini e Giampaolo Morelli fra gli interpreti del film in uscita – il 10 marzo – “C’era una volta il crimine”. Il film è una commedia diretta da di Massimiliano Bruno. Nel cast troviamo anche Gian Marco Tognazzi, Carolina Crescentini, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua, Ilenia Pastorelli.

Sarà la volta poi di Serena Autieri, attrice, conduttrice e cantante che parlerà del ritorno al teatro Sistina di Roma – in scena dal 10 al 27 marzo – della celebre commedia musicale di Garinei & Giovannini “Rugantino”. Nel cast anche Michele La Ginestra, Massimo Wertmuller, Edy Angelillo.

A Domenica In l’intervista a Gemma Calabresi nel corso della 25^ puntata

Ci sarà poi un’intervista a Gemma Calabresi, moglie del Commissario Luigi Calabresi ucciso dalle Brigate Rosse il 17 maggio 1972. La signora Calabresi, ha da poco pubblicato il libro “La crepa e la luce” in cui racconta quel periodo buio, difficile e triste della sua vita.