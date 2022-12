Domenica 4 dicembre, dalle ore 14 alle ore 15.35 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 12^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Anticipazioni, ospiti, temi e argomenti di Domenica In del 4 dicembre 2022

Dopo la pausa della scorsa domenica in cui l’appuntamento con Domenica In è saltato, a causa dei Mondiali di Calcio, questo 4 dicembre puntuale come sempre, torna Mara Venier a tenerci compagnia nel giorno di festa degli italiani. Dalle frequenze della prima rete della tv di Stato andrà in onda la 12^ puntata del varietà dell’ammiraglia Rai. Chi sono gli ospiti che interverranno nel salotto televisivo domenicale di Zia Mara? Ecco le anticipazioni e gli ospiti:

Claudio Bisio interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Vicini di casa’, uscito nelle sale il 1° dicembre per la regia di Paolo Costella, in studio anche gli attori Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vicinio Marchioni.

Domenica In: per il mondo delle sette note arrivano Irama e Shel Shapiro

Spazio alla musica con Irama che presenterà il suo nuovo singolo “Ali”. L’ex talento di Amici ne ha fatta di strada, facendo incetta di premi raggiungendo traguardi incredibili.

Sempre per il mondo delle sette note, ritorna Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band che canterà il brano “Troppa realtà” contenuto nel suo nuovo album di Natale.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della 12^ puntata del 4 dicembre

Per il mondo della celluloide presente in studio l’attore Michele Placido che torna a Domenica In per presentare il film ‘Orlando’, per la regia di Daniele Vicari, con lui in studio anche la giovanissima attrice Angelica Kazankova. Il film racconta il rapporto tra nonno e nipote: Orlando a cui presta il volto Michele Placido vive in un paesino rurale del centro Italia e non si è mai spostato da lì mentre la nipote, Lyse (Angelica Kazankova) è figlia dei tempi attuali.

Quando, dal Belgio arriva una chiamata nella quale il figlio gli chiede aiuto, l’uomo si vede costretto per la prima volta in tutta la sua esistenza a mettersi in viaggio. Giunto a Bruxelles, Orlando scopre di essere nonno della dodicenne Lyse. I due non si sono mai visti né conosciuti, dovranno condividere dunque lo stesso percorso per cercare di venirsi incontro e capirsi.

Per il talk dedicato a Ballando con le stelle in studio Ema Stokholma e Alex Di Giorgio; con loro gli opinionisti:

Guillermo Mariotto,

Carolyn Smith,

Anna Pettinelli,

Rossella Erra,

Il giornalista Aldo Cazzullo.

Ci sarà anche Cristiano Malgioglio che darà anche qualche anticipazione sul suo nuovo programma ‘Mi casa es tu casa’, in onda su Rai2 dal 7 dicembre.

La puntata si concluderà alle ore 15.35 per dare la linea a Rai Sport per la partita degli ottavi di finale dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Appuntamento quindi con la 12^ puntata di Domenica In il 4 dicembre alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 dove verranno – tra l’altro – resi noti i big che parteciperanno a Sanremo dal conduttore Amadeus.