Domenica 30 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 33^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 30 aprile 2023

Cosa vedremo questa domenica nel varietà di Rai1? Ospiti di Mara Venier il 30 aprile 2023:

Leda Berte nel ricordo dell’indimenticabile sorella Mia Martini;

nel ricordo dell’indimenticabile sorella Mia Martini; Marco Bocci dirige per la prima volta la moglie Laura Chiatti nel suo nuovo film da Regista ed inoltre la coppia si racconta in studio;

dirige per la prima volta la moglie nel suo nuovo film da Regista ed inoltre la coppia si racconta in studio; ‘Domenica In’ accoglie Piazza Plebiscito: Collegamenti da Napoli per seguire lo Scudetto, dopo 33 anni la storia si ripete?

Domenica In: Leda Bertè nel ricordo della sorella, l’indimenticabile Mia Martini

Un bel carico di ospiti per Mara Venier che avrà tanti ospiti in studio per passare tre ore in allegria con spunti di riflessione, tipici del salotto televisivo ammiraglia Rai. Si parte con Carolyn Smith, la celebre presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, si racconterà tra carriera e vita privata, parlando della sua grande passione per la danza e della ‘Sensual Dance Fit’, da lei ideata per aiutare tante donne a credere in sé stesse e superare i momenti di difficoltà dovuti a motivi di salute.

Sarà la volta poi di Leda Bertè, sorella della indimenticabile Mia Martini, sarà in studio per ricordare Mimì, scomparsa prematuramente il 12 maggio 1995 a soli 47 anni, con lei anche Enzo Gragnaniello che si esibirà cantando il celebre brano “Cumm’è”, scritta da Gragnaniello e portata al successo nel 1992 da Mia Martini e Roberto Murolo.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In del 30 aprile 2023, 33^ puntata

Sarà poi la volta di Claudia Gerini che ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera, della sua vita affettiva e del suo ruolo di mamma, contenuti nel romanzo autobiografico ‘Se chiudo gli occhi’, in uscita in libreria dal prossimo 2 maggio.

Per il mondo del cinema presenti in studio Marco Bocci e Laura Chiatti, saranno in studio per presentare il film ‘La caccia’, per la regia di Marco Bocci, un thriller avvincente nel quale per la prima volta Laura Chiatti è diretta dal marito, al cinema dal prossimo 11 maggio.

Sinossi del film “La Caccia”

La Caccia, racconta la storia di una famiglia, di preciso quattro fratelli, Luca, Silvia, Mattia e Giorgio, molto diversi fra loro. Luca è un brillante venditore di macchine; Silvia con un passato da tossicodipendenza è pulita da 100 giorni; Mattia è un creativo, lavora come pittore, e Giorgio, infine, ha un lavoro stabile ed è il padre di una famiglia molto esigente.

Dopo un lungo periodo lontani, i quattro fratelli si riuniscono in occasione di un lutto improvviso, la morte del padre. Scoprono, con loro grande sorpresa, che l’abitazione è l’unica eredità lasciata loro dal padre. Decidono di comune accordo di vendere la casa, ma il ricavato tuttavia, non è sufficiente a sanare i problemi economici di ognuno di loro, così Luca propone ai fratelli una soluzione per un verso estrema, ma degna di suo padre. Nel cast troviamo: Laura Chiatti, Filippo Nigro, Paolo Pierobon, Pietro Sermonti. The Hunt è il titolo internazionale.

Collegamento da Studio con Piazza Plebiscito a Napoli

Per il mondo delle sette note, invece sarà presente in studio Alberto Bertoli, figlio dell’indimenticabile Pierangelo Bertoli, che si esibirà in un duetto ‘virtuale’ con il padre cantando il brano ‘Pescatore’.

Non mancheranno alcuni collegamenti con Piazza Plebiscito a Napoli, per seguire i festeggiamenti (in caso di vittoria) dello scudetto del Napoli a distanza di 33 anni dall’ultimo scudetto, vinto con Diego Armando Maradona.

Appuntamento quindi per tutto questo e altro domenica 30 aprile 2023 alle ore 14.00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30 con la simpaticissima Mara Venier.