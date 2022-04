In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 3 aprile 2022 dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventinovesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Le anticipazioni e gli ospiti di Domenica In del 3 aprile 2022 prevedono una bellissima festa in onore di Vincenzo Mollica. Ma non solo! Un carico di ospiti importanti intratterrà il pubblico dell’ammiraglia Rai come succede di consuetudine tutte le domeniche pomeriggio a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30.

Molti gli argomenti e i temi di questa puntata che terrà compagnia per tre ore al pubblico di Rai1 tra interviste, giochi musicali e un occhio anche all’informazione sul conflitto in Ucraina.

Aggiornamenti sulla guerra Russia – Ucraina a Domenica In

Si apre come di consueto con l’informazione e gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina con ospiti:

La direttrice del Tg1 Monica Maggioni

Il Direttore di Radio1 e dei giornali Radio Rai Andrea Vianello

Ed inoltre Noemi che intonerà il pezzo di John Lennon “Imagine“.

Noemi sarà poi successivamente protagonista di una lunga intervista con Mara Venier tra carriera e vita privata. Noemi inoltre occuperà lo spazio delle canzoni a richiesta fatte direttamente dai social, come è successo con Arisa nella scorsa puntata.

Domenica In anticipazioni: tutti gli altri ospiti del 3 aprile 2022

Per la compagine musicale ci sarà ospite in studio Francesco Gabbani che si racconterà alla zia Mara in una lunga intervista tra carriera e vita privata, regalandoci anche un medley dei suoi più grandi successi. Alla fine dello spazio dedicato a Gabbani farà ingresso in studio Francesca Fialdini che, con il cantante condurrà venerdì sera 8 aprile su Rai1 “Ci Vuole Un fiore”.

Si parla poi di cinema con ospiti in studio Alessandro Preziosi e Matilde Gioli interpreti del film di Fausto Brizzi “Bla Bla Baby” prodotto da Luca Barbareschi.

La festa a Vincenzo Mollica a Domenica In il prossimo 3 aprile 2022

Momento centrale dela puntata un ampio spazio celebrativo dedicato a Vincenzo Mollica: sulla sua lunga e brillante carriera da giornalista ed inviato del Tg1; con lui presenti in studio anche Mogol, Enrico Mentana e Stefania Sandrelli, nonché sorprese di altri grandi artisti del panorama musicale e cinematografico.

Vincenzo Mollica, che viene chiamato da tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, “il Presidente”, proprio i giorni scorsi ha ricevuto a Roma presso la sede della SIAE il “Microfono d’oro“, riconoscimento consegnato a Mollica dal Presidente SIAE Giulio Rapetti in arte Mogol e dal direttore generale Gaetano Baldini. Proprio Mogol nell’atto della consegna di questo riconoscimento ha voluto dire:

“Voglio dire che gli angeli, prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone. Per me è un onore consegnarti questo Microfono d’Oro, perché tu lo meriti come nessuno. Abbiamo deciso di istituire il Microfono d’Oro pensando a te, anche se siamo consapevoli che non c’è premio sufficiente ad esprimerti, fino in fondo, l’apprezzamento per quel che hai fatto per la cultura popolare italiana, per tutti noi, in 40 anni di giornalismo onesto, intelligente, anche ironico. Se alla grande capacità professionale uniamo la tua umanità e la naturale empatia espressa con gli artisti e nei confronti dei telespettatori che ti hanno fatto sentire sempre il loro calore, si comprende perché tutti ti vogliamo un gran bene, perché sei stato scelto come amico del cuore da Fellini e ti sei addirittura trasformato in un personaggio di Topolino. Caro Vincenzo questo microfono più che d’oro è di cuore, nella certezza che abbiamo ancora un lungo tratto di strada da fare insieme”.

Mara Venier ha voluto celebrare Mollica, suo grande amico, ospitandolo nella puntata di domenica 3 aprile con tanti ospiti in studio amici del giornalista.

Appuntamento dunque con Domenica In, il 3 aprile 2022 a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13. 30, naturalmente con Mara Venier.