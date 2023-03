Domenica 26 marzo, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 28^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Scopriamo assieme le anticipazioni e gli ospiti del 26 marzo 2023.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 26 marzo 2023. Il ricordo dell’amico Paolo Limiti

Tanti gli ospiti che interverranno in studio. La puntata si aprirà con un ampio spazio

dedicato al ricordo di Paolo Limiti, che ci ha lasciato il 27 giugno del 2017 dopo aver scoperto un anno prima di avere un tumore. Mara Venier e Paolo erano molto amici. Limiti era un ottimo conduttore oltre che un paroliere eccezionale. Scrisse infatti molti testi per cantanti come Mina, Iva Zanicchi e altri.

Presenti in studio tanti amici che gli renderanno omaggio nel suo ricordo, tra cui:

Iva Zanicchi,

Justine Mattera,

Tiziana Rivale,

Giovanna Nocetti,

Manuela Villa,

Gigi Finizio.

I cantanti citati, si esibiranno interpretando alcune celebri canzoni scritte per loro proprio da Paolo Limiti. Ricordiamo tra le canzoni scritte da Limiti: “Bugiardo e incosciente”, cantata da Mina; per la quale ha scritto anche: Questa canzone – La voce del silenzio – Bugiardo e incosciente – Lo faresti – Sacumdì Sacumdà – L’ultimo gesto di un clown – Una mezza dozzina di rose – Ballata d’autunno – Cuore, amore, cuore – Un’ombra – Il mio nemico è ieri – Io ti amavo quando – Dominga

Ed ancora

Viva lei – Ahi mi’ amor – Adagio – Lui, lui, lui – Eccomi – Buonasera dottore – Dai dai domani – Ero io, eri tu, era ieri – Che nome avrà – Non ho parlato mai – L’uomo della sabbia – Credi.

A Domenica In: tutti gli altri ospiti del 26 marzo

Grande attesa per Giorgia che canterà il brano di ‘Sanremo 2023’ dal titolo “Parole dette male” con il quale si è classificata al 6° posto; insieme a Giorgia, sarà presente in studio Rocco Papaleo, regista del film ‘Scordato’, in uscita il 13 aprile nelle sale cinematografiche, che ha come protagonista la stessa Giorgia.

Sergio Bernal primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, definito dalla stampa internazionale il “Roberto Bolle spagnolo”, si esibirà in un suggestivo assolo di flamenco.

Ed infine, Gabriella Labate, attrice e showgirl, si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Walter Veltroni e Neri Marcorè, interverranno per presentare il film ‘Quando’, in uscita nelle sale il prossimo 30 marzo per la regia di Walter Veltroni.

Appuntamento quindi con Domenica in, il prossimo 26 aprile alle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 con la spumeggiante Mara Venier, perfetta padrona di casa del salotto televisivo dell’ammiraglia Rai del giorno di festa degli italiani.