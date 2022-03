In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 20 marzo dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la venticinquesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: scopriamo chi sono.

Torna puntuale come sempre l’appuntamento con Domenica In al cui timone troviamo come sempre la splendida Mara Venier che ci terrà compagnia nel giorno di festa degli italiani. Cosa ci propone questa domenica Zia Mara? Si parte come sempre con un ampio approfondimento e aggiornamento sulla situazione in Ucraina in conflitto con la Russia. In studio come per le altre volte Monica Maggioni, direttrice del TG1 e con lei Alberto Matano e Giovanna Botteri corrispondente Rai da Parigi.

A Domenica In, ospite Pierfrancesco Favino che presenta il nuovo film

Per la compagine cinematografica ospite di Zia Mara l’attore Pierfrancesco Favino, tra le altre cose presenterà il film di Riccardo Milani “Corro da te”, di cui è protagonista assieme a Miriam Leone. È una commedia sentimentale che racconta il tema della disabilità con delicatezza e ironia. È uscito nei cinema il 17 marzo 2022: lui interpreta un single di successo: dinamico, sportivo e dongiovanni impenitente. Incontra lei, sulla sedia a rotelle e per conquistarla finge anche lui di essere un disabile. Il protagonista si chiama Gianni, ed è proprietario di un brand di scarpe da running.

Alla morte della madre, il fratello gli consegna le chiavi di casa ma accidentalmente si siede sulla sedia a rotelle della madre nello stesso istante in cui entra nell’appartamento la sua vicina di casa, Alessia interpretata da Pilar Fogliati la quale pensa di fargli conoscere la bellissima sorella, anche lei in sedie a rotelle, Chiara a cui presta il volto Miriam Leone. Lui si innamora all’istante e i due iniziano a frequentarsi, tuttavia con il passare del tempo l’uomo non sa come rivelare a Chiara che corre, cammina e non è un disabile.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 20 marzo 2022

Nella ventisettesima puntata di Domenica In torna ancora una volta Arisa da poco rientrata da Pechino dove ha cantato l’Inno di Mameli alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi 2022. È prevista anche la presenza del maestro di ballo Vito Coppola che l’ha accompagnata a Ballando con le Stelle (che ha vinto). Arisa si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata, oltre a regalarci un medley dei suoi successi accompagnata al pianoforte. Le canzoni potranno essere richieste direttamente dal pubblico tramite i social.

Sempre per il cinema e la fiction ospiti di Zia Mara, Christian De Sica, insieme ad Alessandro Roja ed Edoardo Pesce per il film “Altrimenti ci arrabbiamo“.

Per lo spazio letterario invece sarà presente in studio il cantante Nek per presentare il suo libro autobiografico “A mani nude“. Il cantautore racconterà del suo incidente alla mano e del suo grande amore, la musica. Ci regalerà anche un medley dei suoi successi.