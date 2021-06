Domenica in, torna puntuale questa domenica 20 giugno 2021 con al timone Mara Venier dopo le peripezie dell’amatissima conduttrice in merito all’operazione ai denti che l’ha fatta disperare. Vediamo di scoprire chi sono gli ospiti, i temi e gli argomenti della quarantesima puntata.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della quarantesima puntata del 20 giugno 2021

Da vera professionista Mara Venier torna in onda con Domenica In per l’emissione della puntata numero quaranta del varietà di Rai 1. Le sue condizioni di salute non erano delle migliori, in seguito ad una operazione ai denti che le ha portato notevoli disturbi.

Come ha testimoniato anche Mara, attraverso i social ha subito una lunga operazione ma qualcosa è andato storto ed è dovuta tornare in sala operatoria. Ora pare che le cose siano migliorate, per fortuna, e torna in video nuovamente, dopo lo stop del 13 giugno per dare spazio alla nazionale di calcio per Euro2020. Chi saranno gli ospiti di questa puntata di rientro della Zia Mara?

Domenica in, il ritorno di Mara e gli ospiti del 20 giugno 2021

Dalle ore 14, subito dopo il Tg1 delle ore 13:30 naturalmente su Rai1, dagli Studi Fabrizio Frizzi a Roma Mara Venier accoglierà nel suo salotto televisivo, il giornalista, scrittore e conduttore Maurizio Costanzo. Seguiranno poi, la cantante Orietta Berti in classifica con il suo tormentone “Mille”, cantato con Achille Lauro e Fedez, per poi esibirsi con il brano presentato a Sanremo ‘Quando ti sei innamorato’.

Domenica In: spazio consueto all’informazione sul Covid 19 e il piano vaccinale

Vi ricordiamo che la puntata del 20 giugno di domenica in si chiuderà un po’ prima: difatti per gli Europei di Calcio, alle ore 17 è prevista una partita della nazionale azzurra, già qualificata agli ottavi di finale, che dovrà affrontare la selezione maggiore del Galles.

Naturalmente l’appuntamento con l’informazione sul covid 19 e il piano vaccinale avrà come ospiti il professor Pierpaolo Sileri, sottosegretario al Ministero della sanità ed in collegamento il professor Matteo Bassetti. Gli esperti ci aggiorneranno in merito alle ultime notizie sul virus e le variante delta che sta preoccupando un po’.

Ospiti di Zia Mara poi l’attrice Paola Minaccioni con Nino Frassica per presentare il film ‘School of Mafia’ in uscita nelle sale cinematografiche il 24 giugno. E ancora, la ballerina Giulia Stabile vincitrice della 20 esima edizione di Amici, il talent di Maria De Filipp, che si esibirà in un’originale coreografia ballando sul brano ‘Ice Ice baby’ su musica dei ‘Vanilla Ice’.

Sempre per il mondo della danza ospite l’etoile Eleonora Abbagnato che si racconterà tra carriera e vita privata oltre a presentare il progetto della Rai ‘The Unbreakable’ nel quale la Abbagnato racconterà cinque storie di sportivi italiani in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo. Mentre per la compagine musicale ci sarà il gruppo dei Boomdabash con la loro hit per l’estate 2021 “Mohicani”.

Completano il parterre degli ospiti della puntata del 20 giugno 2021 di Domenica In:

L’attore Salvatore Esposito , il Genny Savastano della serie tv Gomorra attualmente riproposta su Sky Atlantic che presenterà il suo primo romanzo-thriller ‘Lo Sciamano’.

, il Genny Savastano della serie tv Gomorra attualmente riproposta su Sky Atlantic che presenterà il suo primo romanzo-thriller Ed infine, il cantante Bruno Venturini che canterà un classico della canzone napoletana.