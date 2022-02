Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 20 febbraio 2022

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 20 febbraio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la ventitreesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Scopriamo qualche dettaglio in più sulle interviste che coinvolgeranno ancora una volta i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo.

L’onda lunga di Sanremo ancora non si spegne: ci pensa la zia degli italiani, Mara Venier, a riproporci buona parte dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo con interviste singole ai cantanti che hanno dato lustro alla kermesse canora.

In questa ventitreesima puntata sono previste interviste singole a Giusy Ferreri, Massimo Ranieri, Aka7even e Highsnob & Hu. Questo all’interno dello spazio chiamato “Tutti Pazzi per Sanremo” dove alcuni degli artisti di Sanremo 2022 riproporranno i loro brani e concederanno una lunga intervista singola alla padrona di casa.

Ma si parlerà ancora di Sanremo con ospite in studio Patty Pravo in occasione dei 25 anni da Sanremo 1997 nel quale la biondissima Patty cantò “E dimmi che non vuoi morire”. Il singolo ebbe un grande successo, pur essendo rimasto fuori dal podio sanremese. Entrò in top ten il 2 marzo 1997, qualificandosi secondo. Presente anche Pino Strabioli, esperto di musica.

Sempre per il mondo della canzone presente in studio anche Morgan che omaggerà Patty Pravo eseguendo al pianoforte i brani “Pensiero stupendo” e “Non ti bastavo più”.

Lo studio di Domenica in ospiterà poi il campione di sci Gustavo Thoeni che presenterà il suo libro autobiografico “Gustavo Thoeni – I trionfi dell’uomo e del mito”; per lui ci saranno numerose sorprese dal Coro degli Alpini ‘Malga Roma’ e suoi tre grandi amici nonché ammiratori: Ornella Muti, Jerry Calà e Francesco Moser.



Per la compagine cinematografica presenti in studio con Mara Venier, Dario Argento con la figlia Asia che presenteranno il loro ultimo film, “Occhiali neri”.

Una puntata scoppiettante e piena di ospiti in studio e in collegamento. Appuntamento quindi il 20 febbraio 2022 con Domenica In con al timone Mara Venier.

