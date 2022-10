Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 16 ottobre 2022

Torna puntuale come sempre il prossimo 16 ottobre il varietà di Rai1, Domenica In condotta e diretta da Mara Venier. Come di consueto, dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, alle ore 14,00 una nuova puntata di Domenica In nel giorno di festa degli italiani. Quali sono le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti della puntata? Scopriamolo assieme.

Domenica In: torna lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle

Anche questa settimana spazio dedicato a Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Presenti in studio alcuni tra i protagonisti dello spettacolo che commenteranno ciò che è accaduto la sera prima. Ospiti in questo spazio:

Guillermo Mariotto,

Giampiero Mughini,

Paola Barale,

Rossella Erra,

Alessandra Mussolini,

Moreno Amantini.

Alessandro Egger.

Con loro, sarà presente in studio Iva Zanicchi che commenterà al seconda puntata dello show. Inoltre, sentiremo dalla diretta interessata ciò che è successo la prima puntata con Selvaggia Lucarelli.

Sapete già che Iva, impetuosa come suo solito, ha offeso la giurata dandole un epiteto ingiurioso, offendendola. Tuttavia, la Zanicchi resasi conto della gaffe ha chiesto pubblicamente scusa.

Ma non solo! La Zanicchi si racconterà a Zia Mara in una lunga intervista tra carriera e vita privata parlando anche del suo ultimo impegno professionale. Sarà anche un modo per raccontare la sua lunga carriera costellata di molti successi non solo musicali ma anche televisivi. Senza tralasciare il suo impegno politico. Sempre da Ballando con le stelle ospite di Mara per una lunga intervista anche Enrico Montesano che si racconterà tra cinema, teatro e tv con aneddoti e curiosità sui tanti attori e registi con i quali ha lavorato e su come sono nati i suoi personaggi più famosi.

Domenica In: le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata condotta e diretta da Mara Venier

Per il mondo delle sette note presenti in studio Alan Sorrenti che si

esibirà con un medley dei suoi successi e con il singolo “Giovani per sempre” e Dargen D’Amico che presenterà il suo nuovo brano “Patatine”.

Mentre dal mondo del cinema arriva l’affascinante attore Kim Rossi Stuart, che come sappiamo è abbastanza restio a concedersi ad interviste o in programmi di intrattenimento.

Ma nessuno può dire di no a Zia Mara ed ecco che il bel Kim si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Rossi Stuart non è solo un attore, ma anche un regista: è uscito da poco un film che ha la sua firma, “Brado”.

Presente nel cast del film, oltre a Kim Rossi Stuart anche:

Pierfrancesco Favino,

Michele Placido,

Alessandro Borghi,

Anna Ferzetti.

Poi in studio ci sarà pure la giornalista Ilaria D’Amico che parlerà del suo nuovo programma “Che C’è di Nuovo”, in onda in prima serata su Rai2 dal prossimo 27 ottobre e che segna il suo gradito ritorno in Rai dopo 15 anni.