In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 16 gennaio 2022, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la diciannovesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Vediamo tutte le anticipazioni.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 16 gennaio 2022

Torna la nostra amatissima Zia Mara a tenerci compagnia nel pomeriggio domenicale del 16 gennaio 2022 dalle frequenze della tv pubblica. Anche questa domenica tanti ospiti: uno spazio dedicato all’informazione sul covid 19 e la variante Omicron, per poi concludere con un talk molto apprezzato, “Tutti pazzi per Sanremo”.

Si parte proprio con lo spazio dedicato al Covid-19 e la variante “Omicron” che sta provocando una serie di contagi impressionanti. Per parlare di questo, così come del vaccino, presenti in studio:

Il Sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri,

La Professoressa Maria Rita Gismond o dell’Ospedale Sacco di Milano,

o dell’Ospedale Sacco di Milano, Il cantante Albano Carrisi, recentemente positivo nonostante la terza dose di vaccino fatta.

Mentre in collegamento ci saranno: il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, quindi da Genova il Professor Matteo Bassetti e da Milano il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Si discuterà sull’evoluzione della variante Omicron e cosa è meglio fare per la salvezza i tutti.

A Domenica In, ospite l’attrice Serena Rossi e il ricordo di Paolo Rossi

Per la compagine cinematografica e televisiva presente in studio, l’amatissima attrice e cantante napoletana Serena Rossi, che presto vedremo su Rai1 con la fiction La Sposa, che parte proprio domenica 16 gennaio in prima serata sull’ammiraglia Rai. La fiction racconta la storia di María, che è costretta a sposare un uomo per procura per salvare la famiglia dalla povertà. Oltre alla Rossi nel cast troviamo anche Giorgio Marchesi.

Seguirà poi un ricordo dell’amatissimo calciatore Campione del Mondo Paolo Rossi, che ci ha lasciato il 9 dicembre del 2020. Presenti in studio per un omaggio al campione, la moglie Federica Cappelletti che ha scritto il libro “Per sempre noi due. Quindi, il direttore di Rai sport Marino Baroletti e l’ex compagno di squadra Antonio Cabrini.

“Tutti pazzi per Sanremo”, il talk di Domenica In che parla del Festival della Canzone italiana

Toccherà poi al talk amatissimo dal pubblico a casa, “Tutti pazzi per Sanremo” dedicato al Festival della Canzone Italiana, ormai prossimo. Protagonisti di questo spazio i seguenti ospiti:

Alba Parietti,

Gabriella Farinon,

Marino Bartoletti.

Ed ancora Albano, Bobby Solo e Fausto Leali che canteranno le canzoni di Sanremo che il pubblico apprezza e segue, tanto che la scorsa domenica, Mara Venier si è imposta in termini di ascolti, sul competitor di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Come andrà questa domenica? Chi vincerà la battaglia Auditel?

Appuntamento domenica 16 gennaio 2022 dalle frequenze della tv di Stato per un’altra imperdibile puntata di Domenica In con la spumeggiante Mara Venier.