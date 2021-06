Serena Rossi, reduce da una stagione fortunata, che l’ha vista protagonista con la fiction Rai Mina Settembre e poi come conduttrice di Canzone segreta sulla stessa rete, è pronta a ritornare protagonista di una nuova fiction di Rai 1: ‘La Sposa’. Ambientata nell’Italia degli anni ’60, in cui per ragioni economiche e non solo le donne del Sud erano spesso costrette a sposarsi per procura. La nuova serie è prodotta da Endemol e Rai Fiction, con la regia di Giacomo Campiotti. Ma scopriamo le news sulla fiction ‘La Sposa’: trama, cast, luoghi e quando andrà in onda.

‘La Sposa’, nuova fiction con Serena Rossi: dov’è girata

Iniziate le riprese della nuova fiction di Rai 1 che vede protagonista Serena Rossi dal titolo: ‘La Sposa’. Il porto ciak a Roma qualche settimana fa. Dopo la capitale, il set si sposterà poi nell’Italia Meridionale. Dal 7 giugno 2021 infatti la troupe sarà in Puglia per girare alcune scene a Vieste, Vico del Gargano e Monte Sant’Angelo. Durante il mese di luglio il cast e la produzione si sposteranno in Piemonte, precisamente ad Alessandria. Il set sarà ambientato a Crescentino e a Fontanetto Po.

Quando andrà in onda la fiction ‘La Sposa’

Sulla messa in onda della nuova fiction non c’è ovviamente ancora una data precisa. Si può però ipotizzare che questo nuovo progetto Rai farà parte della prossima stagione televisiva. La sua messa in onda potrebbe essere in calendario tra l’inverno e la primavera del 2022.

La trama della fiction con Serena Rossi

Sulla trama della fiction ‘La Sposa’, a dare qualche anticipazione è stata la stessa protagonista. Serena Rossi infatti ha dichiarato a CiakGeneration.it: “Tornerò indietro nel tempo e parlerò un dialetto che non è il mio”.

La serie trae ispirazione da uno spaccato degli anni ’50-’60 del nostro Paese. La Rossi vestirà i panni di una donna del Sud, probabilmente pugliese, costretta a sposare tramite un matrimonio per procura un uomo del Nord Italia, che vista la location delle riprese, probabilmente un piemontese, intenzionato a portare avanti il nome di famiglia o a salvare le apparenze.

Cast: attori e personaggi

La nuova fiction Rai ‘La Sposa’ oltre Serena Rossi vede allo stesso tempo nel cast Giorgio Marchesi, che ricordiamo nella fiction ‘Una Grande famiglia’. Marchesi sarà il protagonista maschile di questo nuovo progetto che vedremo prossimamente su Rai 1.