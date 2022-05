Eccoci arrivati alle anticipazioni del programma della domenica degli italiani: Domenica In, condotto da Mara Venier. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 15 maggio 2022 dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la 35 puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento: scopriamo chi sono.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della trentacinquesima puntata del 15 maggio 2022

Stando alle anticipazioni in nostro possesso, domenica 15 maggio 2022 gran parte della puntata sarà dedicata alla manifestazione canora, che si è conclusa sabato 14 maggio. Ci riferiamo all’Eurovision Song Contest 2022 con un talk dedicato al successo di pubblico e di ascolti dell’evento musicale. Presenti in studio i seguenti ospiti:

Marino Bartoletti,

Mara Maionchi

Andrea Scanzi.

Collegamenti poi con Torino, sede dell’Eurovision 2022 grazie alla vittoria dei Maneskin dello scorso anno. Si commenterà l’edizione appena trascorsa con i protagonisti di questa importantissima manifestazione musicale europea.

A Domenica In, nella puntata del 15 maggio importante omaggio a Franco Battiato fatto da Morgan

Seguirà poi un bell’omaggio al cantautore Franco Battiato scomparso nel maggio del 2021. Morgan si esibirà al pianoforte cantando alcuni dei grandi successi di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021, per poi lanciare il docu-film ‘Il coraggio di essere Franco’ in onda su Rai1 mercoledì 18 maggio 2022 per la regia di Angelo Bozzolini. Un bel momento dedicato al cantautore siciliano con ospiti, ancora Mara Maionchi, Marino Bartoletti e Andrea Scanzi. Quest’ultimo ha scritto un libro dedicato proprio a Battiato, dal titolo “E ti vengo a cercare“.

Domenica In: tutti gli altri ospiti del 15 maggio 2022

Torna poi Mara Maionchi che insieme a Orietta Berti e Sandra Milo in collegamento, racconteranno alcuni divertenti aneddoti successi in Spagna durante le riprese della docu-serie ‘Quelle brave ragazze’. E poi ancora, Teo Teocoli che orna da Zia Mara nei panni di Adriano Celentano, sottoponendosi ad una strampalata intervista della padrona di casa.

E infine, l’attore Flavio Insinna presenterà il film tv ‘A muso duro’ per la regia di Marco Pontecorvo e in onda su Rai1 lunedì 16 maggio 2022, dedicato alla figura del medico Antonio Maglio ideatore dei primi giochi Paralimpici del 1960. A chiudere la puntata ci pensa un gruppo musicale che eseguirà un medley dei suoi più grandi successi. Ci riferiamo ai Matia Bazar che lanceranno anche il nuovo singolo.

Per l’angolo del libro verranno presentati due nuovi romanzi: il primo è “Tequila bang bang” di Veronica Pivetti; il secondo è “Roma camminando” di Francesco Rutelli, dedicato ad un suo grande amico disabile.