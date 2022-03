In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 13 marzo dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la venticinquesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti del 13 marzo 2022

Torna domenica 13 marzo 2022 l’appuntamento domenicale con il varietà di Rai1, Domenica In al cui timone troviamo come sempre l’effervescente Mara Venier. Si parlerà ancora della terribile guerra in corso in Ucraina con un filmato ad inizio puntata. Ci sarà un talk dedicato a questo spinoso argomento che ci riguarda tutti da vicino con in collegamento la Direttrice del Tg1 Monica Maggioni e con lei Alberto Matano.

Le anticipazioni di Domenica In annunciano, ospite di Zia Mara, il cantautore Riccardo Cocciante che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Il cantautore, si esibirà in studio in una originale versione di “Ave Maria Pagana” tratta da ‘Notre Dame de Paris’. Lo stesso Cocciante poi nel corso della puntata tornerà per presentare la nuova edizione dell’opera ‘Notre Dame de Paris’ che proprio quest’anno celebra 20 anni di successi nel mondo, per poi in chiusura esibirsi al pianoforte con alcuni dei suoi brani più conosciuti, ci delizierà insomma con un medley dei suoi più grandi successi.

Sempre per la compagine musicale, ospite in studio Matteo Bocelli, figlio di Andrea, che presenterà il suo ultimo progetto musicale, “Dimmi” scritto da lui e dal vincitore – assieme a Blanco – del Festival di Sanremo 2022, Mahmood.

Torna poi Gemma Calabresi, per concludere l’intervista iniziata la scorsa domenica. La vedova del Commissario Luigi Calabresi, assassinato dalle Brigate Rosse il 17 maggio 1972.

Domenica In, anticipazioni: arriva Amanda Lear

Sarà poi la volta di un’icona dello spettacolo e della musica. Ci riferiamo ad Amanda Lear, che si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Dai suoi amori ai successi della sua carriera tra Italia e Francia.

Appuntamento dunque con Domenica In, il prossimo 13 marzo per la ventiseiesima puntata a partire dalle ore 14 su Rai1 subito dopo il TG1 delle 13.30.