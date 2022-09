Domenica In, il popolare varietà del giorno di festa degli italiani, torna domenica 25 settembre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma alle ore 14.00 subito dopo il Tg1 delle 13.30. Quali saranno le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti di questa terza puntata in compagnia di Mara Venier? Scopriamolo assieme.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, temi e argomenti della terza puntata del 25 settembre

In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di via Nomentana in Roma, Mara Venier ci terrà compagnia per un’altra domenica all’insegna del divertimento, della musica e dell’intrattenimento con la terza puntata di Domenica In. Chi sono gli ospiti che vedremo?

Milly Carlucci e il cast di Ballando con le stelle alla terza puntata di Domenica In

Si parte con Milly Carlucci, che sarà presente in studio insieme a parte del cast, della nuova edizione di Ballando con le stelle, in partenza su Rai1 sabato 8 ottobre subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. In studio alcuni dei concorrenti accompagnati dai rispettivi ballerini, oltre a Rossella Erra e Carolyn Smith, in rappresentanza della giuria di ‘Ballando con le stelle’

Ecco il cast completo dello show del sabato sera dell’ammiraglia Rai:

Iva Zanicchi – cantante,

– cantante, Alex Di Giorgio – nuotatore,

Gabriel Garko – attore,

Enrico Montesano – attore,

Paola Barale – conduttrice,

Marta Flavi – conduttrice,

Luisella Costamagna – giornalista,

Giampiero Mughini – giornalista,

Rosanna Banfi – attrice,

Dario Cassini – comico,

Ema Stokholma – conduttrice,

Alessandro Egger – modello,

Lorenzo Biagiarelli – Chef.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della terza puntata del prossimo 25 settembre

Per il mondo delle sette note ospiti Elodie e Francesco Gabbani. La prima si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il film ‘Ti mangio il cuore’, presentato con successo alla recente ‘Mostra del Cinema di Venezia’ ed uscito nei cinema il 22 settembre. Mentre Gabbani, si esibirà in un medley dei suoi successi accompagnato in studio dalla sua band.

Per il mondo del cinema sarà presente in studio Sergio Castellitto, interprete del lungometraggio Dante, in uscita il 29 settembre nelle sale italiane. Sarà presente anche il regista del film, Pupi Avati.

E poi ancora: Luciana Littizzetto sarà in studio per un’intervista sulla sua carriera e per annunciare la nuova edizione di ‘Che tempo che fa’ che riprenderà il via da domenica 9 ottobre, su Rai3, condotta come sempre da Fabio Fazio.

Si passa poi ad un attore amatissimo dal pubblico: Lino Guanciale, che sarà il protagonista della nuova serie tv di Rai1 “Sopravvissuti” in partenza lunedì 3 ottobre in prima serata. Guanciale racconterà la sua esperienza sul set di ‘Sopravvissuti’, per la regia di Carmine Elia. La fiction sfiderà – in termini di ascolto – il programma di punta dell’ammiraglia Mediaset: Il Grande Fratello Vip 7. Chi vincerà la battaglia dell’Auditel?

Appuntamento quindi con Domenica In il prossimo 25 settembre alle ore 14, 00 su Rai1 subito dopo il TG1 delle 13.30. Al timone come sempre Mara Venier, la zia degli italiani.