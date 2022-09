Quali sono le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti della seconda puntata di Domenica In? Eccoci qui a darvi succulente notizie sul programma di Rai1 nel giorno di festa degli italiani. Mara Venier ci terrà compagnia – in diretta – dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, subito dopo il TG1 delle 13.30. La zia degli italiani, sarà pronta ad allietarci con giochi, musica e interviste con il suo stile inconfondibile. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Domenica In, seconda puntata – Rai1 – VS Amici di Maria De Filippi, prima puntata – canale 5

Domenica In è partita in sordina, nel senso che la prima puntata ha registrato ascolti discreti ma non certo da capogiro come ci ha abituato Zia Mara. Infatti la prima puntata ha ottenuto uno share pari al 17.9% per un totale di 2.188.000 spettatori che è comunque un risultato più che soddisfacente.

Tuttavia, questa domenica – il 18 settembre – Mara Venier dovrà vedersela con la corazzata di Maria de Filippi, il talent Amici che riprende con gli speciali per la stagione 2022/2023. Negli Speciali della domenica pomeriggio, si analizza la vita nella casetta dei ragazzi impegnati tra studio e tempo libero. Chi spunterà la battaglia Auditel?

Domenica In: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del 18 settembre

Ma tornando a Zia Mara: chi sono gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo di mamma Rai in via Nomentana a Roma? Dopo Loretta Goggi della scorsa puntata, questa domenica 18 settembre arriva l’attrice Stefania Sandrelli che proprio in una recente intervista a Repubblica ha dichiarato di essere stata vittima di violenze:

“Un calciatore della Lazio, morto qualche anno fa, una volta voleva fare sesso con me, ma lo rifiutai e lui mi spaccò la faccia”.

Ospite poi di Zia Mara Walter Veltroni regista del film “ E’ stato tutto bello” dedicato al grande calciatore Paolo Rossi, in studio la moglie di Pablito Federica Cappelletti.

Per il mondo delle sette note tornano Andrea Saninno e Franco Ricciardi, autori della sigla di Domenica in e poi ancora nuovamente in studio Alberto Matano caro amico di Mara Venier.

Il giornalista presenzierà uno spazio dedicato alla Regina Elisabetta II, in attesa dei Funerali che si svolgeranno lunedì 19 settembre. Presenti in questo spazio:

Marco Varvello,

Giorgia Cardinaletti,

Silvana Giacobini e Laura Bosetti Tonatto.

A Domenica In si parlerà del gossip del momento: il divorzio Totti – Blasi

Ci sarà poi spazio per un talk dedicato al gossip del momento: la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ospite in studio Roberto D’Agostino, il primo che lanciò la notizia sulla crisi della coppia, sul suo sito Dagospia.

Per parlare di questo argomento presenti in studio:

Vittorio Feltri,

Simone Marchetti direttore di Vanity fair,

Monica Leofreddi

E l’ormai noto Alex Nuccetelli.

Sicuramente questo è il gossip del momento e sicuramente gli animi si scalderanno.