Domenica In: anticipazioni e ospiti della seconda puntata del 24 settembre

Mara Venier è pronta a condurre la seconda puntata di Domenica In, in onda il 24 settembre 2023 su Rai 1. La zia più amata dagli italiani è ancora una volta al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 24 settembre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ma chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Quello più atteso è sicuramente Andrea Pizzolla che è stato intervistato in esclusiva da Mara Venier. L’ex assistente di Gina Lollobrigida è sotto processo con l’accusa di circonvenzione di incapace. Ai microfoni di Domenica In racconterà la sua verità in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare ai primi di ottobre. In trasmissione sarebbero stati invitati anche il figlio e l’ex marito dell’attrice che però hanno rifiutato di partecipare.

Tra gli ospiti di Domenica In ci saranno anche il manager Adriano Aragozzini, Alessandra Mussolini e il giornalista Salvo Sottile. Come sempre non mancherà lo spazio dedicato all’intrattenimento con la presenza dell’attrice Brigitte Nielsen e di Piero Chiambretti. Come ospite musicale, Mara Venier ha deciso di invitare Donatella Rettore.

A Domenica In arrivano due conduttori

Durante la puntata di Domenica In ci saranno anche due conduttori Rai che presenteranno i loro nuovi programmi, molto attesi dal pubblico da casa. Si tratta di Pino Insegno, pronto a tornare con il suo Mercante in Fiera, e della giornalista Francesca Fagnani, in onda dal 26 settembre con Belve.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 24 settembre 2023 alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 in compagnia di Mara Venier.