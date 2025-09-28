Seconda puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 28 settembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Torna Domenica In: ospiti della seconda puntata del 28 settembre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno, e il gioco de “Il Tabellone”, co-condotto da Teo Mammuccari con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della seconda puntata? Mara Venier intervisterà Enrico Brignano che presentare il suo nuovo show teatrale dal titolo “I 7 Re di Roma”. Tanto spazio sarà poi dedicato ai commenti della prima puntata di Ballando con le Stelle, con la ventesima edizione iniziata sabato 27 settembre. Saranno presenti in studio anche alcuni concorrenti e voti noti del programma come Beppe Convertini, Andrea Delogu, Carolyn Smith, Simone Di Pasquale e Rossella Erra.

Lo spazio dedicato all’attualità vedrà Mara Venier e Tommaso Cerno condurre un approfondimento sulle ultime novità giudiziarie che riguardano il caso Garlasco. In studio ci saranno il Giudice Stefano Vitelli, gli avvocati di Alberto Stasi e Andrea Sempio, Antonio De Rensis e Massimo Lovati, la giornalista Rita Cavallaro e la criminologa Roberta Bruzzone, in collegamento da Rimini.

Inoltre sentiremo la testimonianza dei coniugi Mendico che racconteranno la storia di loro figlio Paolo, vittima di bullismo, che ha deciso di togliersi la vita a soli 14 anni.

Teo Mammucari e la Giannetta al Tabellone

Anche in questa seconda puntata Teo Mammucari sarà il protagonista del gioco del Tabellone e con lui ci sarà Maria Chiara Giannetta. L’attrice promuoverà la terza stagione di Blanca, in onda da lunedì 29 settembre in prima serata su Rai1.

Enzo Miccio invece renderà omaggio a Claudia Cardinale, recentemente scomparsa, con un racconto emozionante sulla sua vita e sul suo percorso artistico.

