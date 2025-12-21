Quattordicesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 21 dicembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quattordicesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della quattordicesima puntata del 21 dicembre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della quattordicesima puntata? In studio arriveranno i Ricchi e Poveri che racconteranno il loro successo internazionale e si esibiranno sulle note del brano Sanremese del 2024 ‘Ma non tutta la vita’ e sul nuovo singolo ‘Il Natale degli Angeli’. Mario Biondi invece canterà il classico natalizio ‘White Christmas’.

Momento molto intimo quello di Ornella Muti che rivelerà a Mara Venier alcuni aneddoti della sua vita privata e della sua carriera. E ancora le attrici Marina Marchione e Noemi Esposito presenteranno il film ‘Tutte insieme all’Abbazia’, disponibile su RaiPlay dal 1 gennaio 2026. Non mancherà uno spazio dedicato alla settimana Telethon con Luca Cordero di Montezemolo che spiegherà i tanti ed importanti progressi compiuti nella ricerca.

In studio arriva la coppia vincitrice di Ballando con le stelle

Sabato 20 dicembre andrà in onda su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle. La coppia vincitrice della 20esima edizione sarà ospite a Domenica In per raccontare le emozioni provate durante tutto il percorso.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno parleranno del significato del

Presepe insieme ad Aldo Cazzullo, autore del libro ‘Francesco’ e a Monsignor

Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi. In studio sarà presente un presepe napoletano realizzato da Genny Di Virgilio.

A Teo Mammucari spetterà la conduzione dei giochi ‘Il Musichiere’ e ‘La

cassaforte di Domenica In’, mentre il ‘wedding designer’ Enzo Miccio darà preziosi

consigli su come preparare una splendida tavola di Natale. Insieme a lui ci sarà anche lo Chef Gianpaolo Fava con illustrerà alcuni piatti tipici del pranzo del 25 dicembre.