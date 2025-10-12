Quarta puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 12 ottobre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della quarta puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della quarta puntata del 12 ottobre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della quarta puntata? In studio ci sarà Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, che si aprirà raccontando del rapporto con il padre e spiegando come sta. Negli ultimi mesi si sono infatti rincorse voci sulle sue condizioni di salute, da un possibile infarto alla depressione. Durante il talk di approfondimento condotto da Mara Venier e Tommaso Cerno si parlerà anche di questo in compagnia di alcuni ospiti come Barbara Alberti, Simona Izzo e Vladimir Luxuria. In collegamento da Milano, ci sarà il giornalista Vittorio Feltri.

Tante le interviste di questa domenica, Enrico Montesano (attore e conduttore tv che ha compiuto 80 anni lo scorso giorno) racconterà aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Anche Rita Rusic, attrice e produttrice cinematografica, si aprirà con Mara Venier ripercorrendo i suoi esordi.

L’omaggio alla cantante Patty Pravo

Durante la puntata Teo Mammucari sarà protagonista di un momento magico insieme al Mago Silvan mentre Enzo Miccio omaggerà la cantante Patty Pravo, icona di stile e personalità rivoluzionaria degli anni ’70 nella sua rubrica.