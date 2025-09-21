Prima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 21 settembre 2025 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Torna Domenica In: ospiti della prima puntata del 21 settembre 2025

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno, e il gioco de “Il Tabellone”, co-condotto da Teo Mammuccari con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della prima puntata? In occasione del 50esimo anniversario del programma, sarà presente Loretta Goggi che si racconterà tra carriera e vita privata, mentre Pier Francesco Pingitore ripercorrerà il successo delle sue ‘Ragazze’ de ‘Il Bagaglino’ che hanno segnato un’epoca televisiva.

La rubrica di attualità sarà curata da Tommaso Cerno che ricorderà Pippo Baudo insieme a Mara Venier, Massimo Giletti, Pier Francesco Pingitore e l’Avvocato Giorgio Assumma. Mentre ad Enzo Miccio toccherà il tributo allo stilista Giorgio Armani.

Spazio alla musica e ai giochi

Spazio poi alla musica con Al Bano che canterà dal vivo “Vai Italia”, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025. Il cantante sarà accompagnato dal coro di bambini dell’Antoniano e dal coro di Caivano.

Per appoggiare la candidatura, lo chef stellato Massimo Bottura condividerà la sua esperienza e il valore culturale della tradizione gastronomica italiana, sostenuta da numerosi artisti e volti noti dello spettacolo collegati da diverse città. Tra questi Gigi D’Alessio da Napoli, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli da Roma, Gianna Nannini da Verona. E ancora Carlo Conti da Livorno, Antonella Clerici da Genova, Piero Chiambretti da Alba, Bruno Vespa da L’Aquila, Giuseppe Calabrese (Peppone) da Matera ed Elisa Isoardi da Palermo.

Poi sarà la volta di Alfa che proporrà al pubblico la sua hit estiva “A me mi piace”. Teo Mammucari affiancherà invece Mara Venier nella conduzione del gioco “Il Tabellone”, che coinvolgerà il pubblico con domande sulla storia dei 50 anni di “Domenica In”.