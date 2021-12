Niente vacanze per Mara Venier, la bionda conduttrice di Domenica In, popolare programma di Rai1 che tiene compagnia al pubblico tutte le domeniche a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30. Anche per la domenica di Santo Stefano Zia Mara sarà in onda con il carico dei suoi ospiti. Chi ci sarà? Scopriamo assieme le anticipazioni, gli ospiti, i temi e gli argomenti del prossimo 26 dicembre 2021.

Domenica In del 26 dicembre, Mara Venier ospita il Volo

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 26 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quindicesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento.

Si parte con i tre ragazzi de Il Volo, che presenteranno il loro ultimo lavoro: Il Volo sings Morricone, che raccoglie alcune delle loro interpretazioni più belle dedicate al Maestro Ennio Morricone che ci ha regalato favolosi successi indimenticabili.

Stefano De Martino ospite di Mara Venier nella puntata di Santo Stefano il 26 dicembre 2021

Si continua poi con Stefano De Martino che parlerà del suo prossimo impegno televisivo, Bar Stella in onda su Rai2 in seconda serata, in onore dell’omonimo bar che possedeva suo nonno a Torre Annunziata. L’ex ballerino di Amici si racconterà in una lunga intervista tra carriera e vita privata. Chiuso il capitolo Belen Rodriguez, per chi batterà il cuore del bel napoletano?

Domenica In anticipazioni puntata del 26 dicembre: Mara Venier intervista Marco Travaglio

Piatto ricco per la signora della domenica, Mara Venier che oltre al Volo e a Stefano de Martino potrà contare sulla presenza in studio del giornalista Marco Travaglio, direttore de “Il Fatto Quotidiano” che presenterà il suo ultimo libro “Indro, il 900” dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò a Giornale nuovo di Milano.

Sempre a Domenica In, poi, si parlerà di cucina, specialmente quella napoletana, e poi spazio alla musica con Andrea Sannino. Il pubblico potrà, poi, divertirsi con il gioco del Musichiere, con la presenza di Pierpaolo Pretelli.