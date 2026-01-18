Diciottesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 18 gennaio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della diciottesima puntata del nuovo anno di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della diciottesima puntata del 18 gennaio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della diciottesima puntata? Manca poco più di un mese alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2026 e in studio si parlerà della kermesse con il racconto di tanti artisti che vi hanno partecipato nel corso degli anni. Ascolteremo i più celebri brani di Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A commentare le loro performance, tra aneddoti e ricordi, ci saranno in qualità di opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio.

Direttamente da Sanremo 2023, sarà presente la vincitrice di quella edizione Alexia con il brano “Per dire di no” che si esibirà su un medley dei suoi più grandi successi. Serena Autieri, co-conduttrice con Pippo Baudo quell’anno, si racconterà a Mara Venier svelando alcuni retroscena della sua carriera e vita privata. L’artista porterà sul palco il brano “Sparkling Diamonds”, tratto dal musical “Moulin Rouge” in scena dal 29 gennaio.

L’omaggio a Sophia Loren

Poi sarà la volta del direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito, che presenteranno “Celebrando Sophia Loren”. Si tratta di due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio per omaggiare la grande attrice.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i

principali fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Salvo Sottile. Non mancherà il momento dedicato al gioco con Teo Mammucari, protagonista dell’appuntamento con “La cassaforte di Domenica In”.