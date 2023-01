Domenica 15 gennaio, dalle ore 14 alle su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 18^ puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In condotta da Mara Venier. Scopriamo insieme le anticipazioni, chi sono gli ospiti, e quali i temi e gli argomenti della puntata del 15 gennaio 2023.

Chi sono gli ospiti di Mara Venier a Domenica In? Anticipazioni, temi e argomenti della 18^ puntata

Come di consueto il giorno di festa degli italiani è caratterizzato dalla messa in onda su Rai1 del programma pomeridiano, Domenica In, al cui timone ritroviamo come sempre Mara Venier. Chi sono gli ospiti che interverranno in studio? Moltissimi.

In apertura ampio spazio ai “Me Contro Te”, i cui veri nomi sono Luigi Calagna e Sofia Scalia, noti come Sofì e Luì, la popolare coppia esplosa su Youtube qualche anno fa ed amatissima dai bambini con oltre 10 milioni di followers. Interverranno per presentare il loro nuovo film ‘Missione Giungla’ nelle sale dal 19 gennaio per la regia di Gianluca Leuzzi;

In studio anche una band di bambini I Latte Rock, composta da 6 piccoli musicisti di Bologna tra i 5 e gli 11 anni.

Alessia Marcuzzi, conduttrice di Boomerissima in studio con Mara Venier

Ospite di Zia Mara anche la spumeggiante e simpatica Alessia Marcuzzi che farà una divertente incursione in studio per lanciare la seconda puntata di ‘Boomerissima’, in onda martedì 17 gennaio in prima serata su Rai2. Il programma della Marcuzzi è stato accolto benissimo dal pubblico che si è rivisto negli anni raccontati nel programma, ovvero gli anni Ottanta, Novanta e Duemila. La sfida apertissima è tra i Boomers, ovvero quelli della generazione scorsa e i Millennials, cioè i giovani di oggi. Tra sfide musicali, e divertenti giochini a portare a casa la vittoria, nella prima puntata sono stati i Boomers.

Domenica In: tutti gli altri ospiti della 18^ puntata del 15 gennaio 2023

Sarà poi la volta di Nino D’Angelo che si racconterà tra carriera e vita privata oltre ad esibirsi con il singolo “Cattivo pensiero”, accompagnato dal suo pianista e dall’orchestra di Domenica In diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Sempre per il mondo della sette note, presente in studio la cantante Alice, vincitrice del ‘Festival di Sanremo’ nel 1981 con il brano “Per Elisa”. Alice, ricorderà l’indimenticabile Franco Battiato esibendosi, accompagnata dal suo pianista, in alcune delle sue canzoni più conosciute ed amate dal pubblico “La stagione dell’amore” e “La cura”.

Domenica In su Rai1 Vs Amici di Maria De Filippi su Canale5

Come ogni domenica, la sfida dell’Auditel è apertissima: da una parte Zia Mara con il carico di ospiti di Domenica In sull’ammiraglia Rai; dall’altra invece Queen Mary, su canale 5 con il talent Amici che avrà molti temi caldi da affrontare. Pare che i ragazzi chiusi in casetta, la notte di Capodanno abbiano commesso degli illeciti e per questo sono stati presi parecchi provvedimenti disciplinari. Chi avrà la meglio, da un punto di vista degli ascolti tra i due programmi?

A Domenica In spazio dedicato al Festival di Sanremo

Ci sarà anche spazio per un talk dedicato alla storia del Festival di Sanremo con i cantanti:

Bobby Solo,

Gigliola Cinquetti,

Manuela Villa,

Nino D’Angelo.

I cantanti si esibiranno con i loro cavalli di battaglia sanremesi, mentre in qualità di opinionisti, ci saranno Teo Teocoli, Anna Pettinelli, Marino Bartoletti ed Ema Stokholma.

Appuntamento quindi con Domenica In, il 15 gennaio 2023 alle ore 14,00 su Rai1, subito dopo il TG1 delle 13.30. Conduce Mara Venier.