Eccoci arrivati alle anticipazioni, gli ospiti i temi e gli argomenti di Domenica In del prossimo 6 giugno 2021 condotta da Mara Venier. Siamo giunti alla trentanovesima puntata del varietà della domenica pomeriggio di Rai 1 con al timone la Zia degli Italiani. Quali ospiti si avvicenderanno nel salotto televisivo? Scopriamolo assieme.

Mara Venier, come ogni domenica pomeriggio a partire dalla ore 14,00 subito il TG1 delle 13.30 saluterà il pubblico di Rai1 dalle frequenze della tv i Stato. Chi sono gli ospiti che vedremo questa domenica 6 giugno dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma?

Domenica In: si parte con la consueta informazione sul covid e la pandemia

Per quel che riguarda le informazioni sul covid, il piano vaccinale e il numero dei contagi, Mara Venier ospiterà in studio il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri e il Professor Francesco Vaia. Segue poi, il Presidente della regione Veneto, Luca Zaia, il direttore di “Libero” Alessandro Sallusti e la cantante Orietta Berti (che tornerà poi nello spazio dedicato a Little Tony).

Gessica Notaro si racconta in una lunga intervista a Mara Venier

Ospite in studio della Zia Mara, l’attivista Gessica Notaro che si racconterà in una lunga intervista. Anche questa domenica – come la scorsa – si torna a parlare di Little Tony con in studio la figlia Cristiana Ciacci e i figli, Mirko e Martina. Sempre in questo spazio per ricordare Little Tony ci saranno in collegamento:

Orietta Berti,

Bobby Solo

Edoardo Vianello.

Per la compagine musicale, presente in Studio con Mara Venier, il cantautore Ron che presenterà a Domenica in il suo nuovo singolo “Abitante di un corpo celeste”.

La bella Intervista di Nicola Carraro sulla moglie Mara Venier

Nel frattempo Nicola Carraro, che ha rilasciato una bella intervista sulla moglie Mara Venier descrivendola come il “Suo sole, il suo amore”, starà vicino alla nostra amatissima Mara che continuerà con Domenica In per tutto il mese di giugno. Dopo la pausa estiva tornerà a settembre.

Appuntamento quindi con Domenica In, il prossimo 6 giugno alle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13,30 naturalmente su Rai1 con la conduzione di Mara Venier.