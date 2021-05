Eccoci arrivati alle anticipazioni e gli ospiti di Domenica In di oggi, 16 maggio 2021. Il varietà di Rai1 condotto da Mara Venier con quali ospiti ci intratterrà questo week end? Vediamo assieme chi sarà presente in studio e chi in collegamento nella trentacinquesima puntata.

Domenica In oggi: ospiti, anticipazioni, temi ed argomenti del varietà di Rai1

Oggi, Domenica 16 maggio, puntuale alle ore 14, subito dopo il TG1 delle 13,30 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, una pimpante Mara Venier ci darà il benvenuto sulle frequenze dell’ammiraglia Rai.

La trasmissione del giorno di festa degli italiani, campione di ascolti per la sua fascia oraria, inizierà come di consueto con l’informazione e l’attualità. Immancabile l’appuntamento con lo spazio dedicato al Covid e la pandemia: dal piano vaccinale e all’andamento dei contagi, che per fortuna sta rallentando.

Gli ospiti competenti nel settore sono: il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri, insieme con lui il Professor Francesco Vaia. In collegamento da Milano l’ormai ex direttore del Giornale Alessandro Sallusti ed ora direttore di Libero e la giornalista Rai Giovanna Botteri. Sempre in questo spazio, in collegamento, il cantante Peppino Di Capri.

Domenica In: spazio dedicato a Denise Pipitone

Per la compagine relativa alla cronaca si parlerà nuovamente di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a 4 anni da Mazara del Vallo, 17 anni fa. Ci suono nuovi risvolti sul caso e a parlarne, il conduttore della Vita in diretta Alberto Matano ed in collegamento il legale di Piera Maggio, avvocato Giacomo Frazzitta.

Presente in studio l’icona felliniana, l’attrice Sandra Milo, fresca vincitrice del premio David di Donatello alla carriera.

Ermal Meta presenta il suo nuovo singolo a Domenica In

Per la compagine musicale, presente in studio il cantautore Ermal Meta, che presenterà il suo nuovo singolo intitolato “Uno”.

Ampio spazio dedicato a Francesco Nuti a Domenica In

Per la puntata del 16 maggio 2021, Domenica In dedicherà un ampio spazio allo sfortunato attore e regista fiorentino Francesco Nuti che da poco ha festeggiato il suo compleanno. Il 3 settembre 2006, entra in coma a causa di un ematoma cranico dovuto ad un incidente domestico, cade rovinosamente dalle scale.

Già sofferente di depressione e con gravi problemi di alcolismo aveva tentato anche il suicidio. Presenti in studio anche la figlia Ginevra e l’ex compagna Annamaria Malipiero, che gli è rimasta accanto per otto lunghi anni. Uscito dal coma, da tempo si dedica alla scrittura. A festeggiarlo molti amici dell’attore sia in collegamento che con dei videomessaggi. Fra questi anche il cantautore Marco Masini.

Sempre per la musica poi spazio al cantante spagnolo Alvaro Soler che canterà il suo ultimo singolo dal titolo “Magia”.