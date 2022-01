In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, domenica 9 gennaio, dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1 andrà in onda la diciottesima puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Vediamo chi sono gli ospiti presenti in studio e in collegamento.

Torna puntuale l’appuntamento con Domenica In, nel pomeriggio del giorno di festa degli italiani. Dalle frequenze della tv di Stato, sulla prima Rete, andrà in onda il varietà diretto e condotto da Mara Venier subito dopo il TG1 delle 13.30. Vediamo il carico di ospiti che allieterà il pomeriggio di Rai1 del 9 gennaio 2022.

A Domenica In torna l’informazione sul Covid 19

La puntata si apre con uno spazio che negli altri mesi ci ha tenuto compagnia, ovvero l’informazione sul covid 19 dopo le ultime news sul nuovo decreto ministeriale. Presenti in studio il professor Francesco Vaia, il professor Luca Richeldi ed il professor Matteo Bassetti, insieme ad altri personaggi in collegamento che illustreranno la situazione sulle nuove misure, sull’obbligo del vaccino agli over 50 e sul Super Green Pass.

Luca Argentero ospite di Domenica In: dal 13 gennaio al via Doc nelle tue mani – seconda stagione

Poi ci si sposterà su un argomento più leggero con la presenza in studio dell’affascinante Luca Argentero, che presenterà l’imminente ritorno in onda della seconda stagione della fiction DOC nelle tue mani, serie campione di ascolti.

Il ritorno e la mesa in onda di Doc nelle tue mani, sono previsti da giovedì 13 gennaio 2022 in prima serata su Rai1. Luca Argentero, come per la prima stagione darà vita al personaggio del dottor, Andrea Fanti che dovrà fare i conti in questa nuova stagione con il Covid 19, di cui ancora purtroppo non ci siamo liberati.

A Domenica In si inizia a parlare del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus

Inizia poi un nuovo appuntamento fisso all’interno di Domenica In, un talk dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo” in cui si inizierà a parlare del Festival della Canzone Italiana con ospiti in studio:

Marino Bartoletti,

Pierluigi Diaco,

Alba Parietti,

Bobby Solo.

In questo spazio anche Pierpaolo Pretelli che in una recente intervista ha speso parole molto belle per Zia Mara, ringraziandola anche per l’opportunità che gli ha regalato. Sempre per lo spazio dedicato a Sanremo, una lunga intervista a alla showgirl Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus.

Marco Travaglio ospite di Mara Venier nella puntata del 9 gennaio

Ospite in studio di Mara Venier, ci sarà poi Marco Travaglio, giornalista e direttore del Fatto quotidiano che era stato previsto due puntate fa quando saltò la diretta del programma per i motivi che già sappiamo. Travaglio, parlerà del suo ultimo libro “Indro, il 900″ dedicato al suo maestro Indro Montanelli, con il quale lavorò al Giornale nuovo di Milano, testata fondata proprio da Indro Montanelli e poi alla Voce.