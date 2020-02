Domenica In e gli ospiti della prossima puntata del contenitore domenicale dell’ammiraglia Rai. Dopo la mega puntata di domenica scorso dedicata interamente ai cantanti della 70esima edizione del Festival di Sanremo, si ritorna all’orario solito della trasmissione condotta da Mara Venier.

Domenica in: anticipazioni e ospiti del 16 febbraio 2020

Dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, Mara Venier sarà al timone della ventitreesima puntata di Domenica In. Dopo la puntata speciale dedicata a Sanremo, in cui si è sviscerata anche la vicenda di Morgan – Bugo, torna l’appuntamento pomeridiano del giorno di festa dell’ammiraglia Rai.

Chi sono gli ospiti del 16 febbraio 2020 a Domenica In?

Un carico di ospiti eccellenti che ci faranno trascorrere quasi 4 ore all’insegna della musica, dello spettacolo e della leggerezza con la carica di simpatia e umanità di Zia Mara.

Naturalmente i cantanti di Sanremo saranno ancora protagonisti della domenica di Rai 1 soprattutto quelli che per un motivo o per un altro non hanno preso parte alla puntata da record di Domenica in dove è stato registrato uno share pazzesco con oltre sei milioni di telespettatori incollati al video. Dunque da Sanremo 2020 arriveranno:

Levante,

Elodie,

Elettra Lamborghini

Arriva il cantautore Bugo anche per una lunga intervista

Atteso negli studi di Roma anche il cantautore Bugo, (come promesso domenica scorsa) protagonista assieme a Morgan di un fattaccio che passera alla storia del Festival.

Così come 40 anni fa Celentano diede le spalle al pubblico (assolutamente vietato in quel tempo) il 70esimo Festival della Canzone italiana sarà ricordato, anche per l’abbandono in scena di Bugo, a causa del suo “compagno di merende” che ha cambiato la prima strofa del brano (è vietato dal regolamento). Bugo si racconterà anche a Zia Mara in una lunga intervista.

Vi proponiamo il video del duo Morgan – Bugo del brano sanremese Sincero

Polemica Bugo – Morgan: tutto preparato a tavolino?

Sono molti a pensare che il litigio fra i due cantautori sia stato studiato a tavolino per avere i riflettori puntati addosso, dal momento che la loro canzone era ultima. Di questo parere anche Iva Zanicchi che ospite di CR4 la Repubblica delle Donne di Chiambretti ha detto:

“Tutto è nato quella sera lì, quando hanno cantato in maniera indecente la canzone di Endrigo che si è rivoltato nella tomba. Malissimo, del peggior karaoke, una cosa indecente… allora non avevano il tempo di litigare e di picchiarsi tutta la notte e tutto il giorno? No, prima di entrare in scena, quando la Clerici ha chiamato Morgan e Bugo… loro lì hanno litigato! Ma come aspetti il momento? Era tutto preparato per me! (…) Tanto è vero che si parla solo di Morgan, lui è il vero vincitore di Sanremo, però non ha avuto rispetto per nessuno!”.

Tutto questo e molto altro a Domenica In a partire dalle ore 14.00 subito dopo il TG1 delle 13.30 con Mara Venier.