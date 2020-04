Domenica In andrà in onda nel giorno di Pasqua e se volete potete passarlo in compagnia di Mara Venier e i suoi ospiti, naturalmente in collegamento dalla propria abitazione a causa dell’emergenza sanitaria.

Domenica In: anticipazioni e ospiti del 12 aprile 2020, puntata di Pasqua

La Santa Pasqua quest’anno avrà un sapore differente dal momento che vige ancora il dpcm del governo che impone la chiusura di tutte le attività e l’obbligo di rimanere in casa per l’emergenza sanitaria da covid – 19.

Coronavirus: sta bersagliando l’Italia ed il mondo intero e anche la tv ne soffre

La Rai così come le altre aziende televisive si stanno adeguando alla situazione e stanno anche cercando di fornire al pubblico dei programmi di intrattenimento in alternativa a quelli di informazione che sono presenti in modo costante per informarci sulla pandemia.

Zia Mara dunque anche nel giorno di festa farà compagnia agli italiani con il consueto appuntamento con Domenica In e il carico di ospiti che saranno in collegamento con lei.

Gina Lollobrigida ospite di Domenica In nel giorno di Pasqua

Si parte da una vecchia amica di Mara e di Domenica In: l’attrice Gina Lollobrigida, che non essendo più una ragazzina avrà sicuramente visto molto nella sua vita e ci racconterà cosa pensa della nostra situazione attuale.

Si prosegue poi con il collegamento con la spagnola Rocio Munoz Morales, e ancora:

Daniele Liotti,

Ricky Memphis,

Luca e Paolo per il film “Un figlio di nome Erasmus” in uscita nelle principali piattaforme online.

Per la musica saranno presenti in collegamento Donatella Rettore, reduce da un intervento importante, e ancora Katia Ricciarelli, il tenore Alfio collegato da New York e un coro di bambini.

Le uova Pasquali fatte in studio a Domenica In

Il simbolo della Pasqua oltre alla colomba è anche l’ovetto di cioccolato di cui vanno pazzi grandi e piccini. A tal proposito presente in studio il pasticciere Ernesto Knam, che confezionerà delle specialissime uova di cioccolato.

Seguirà poi l’onorevole Michela Vittoria Brambilla che ci parlerà come di consueto degli amici a 4 zampe.