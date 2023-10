Mara Venier è pronta a condurre la sesta puntata di Domenica In, in onda il 22 ottobre 2023 su Rai 1 dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è ancora una volta al timone del programma che ha raggiunto la 48esima edizione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e le anticipazioni della sesta puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata del 22 ottobre: ospiti e anticipazioni

Appuntamento fisso della domenica pomeriggio è quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma in diretta su Rai 1 e Rai Italia, va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è spazio sia per l’attualità, con i più recenti fatti di cronaca, che per momenti leggeri e di spettacolo dove sono le emozioni a diventare protagoniste.

Ballando con le Stelle a Domenica In

Ma quali saranno gli ospiti della sesta puntata? In apertura un talk sulla prima puntata di ‘Ballando con le stelle’ che ha preso il via sabato 21 ottobre, in studio tre concorrenti: Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci; mentre in qualità di opinionisti ci saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Simona Izzo ed Alberto Matano in collegamento telefonico.

Gli ospiti musicali e cinematografici della puntata

Zucchero, sarà presente in studio per presentare il docu-film ‘Zucchero Sugar Fornaciari’ realizzato da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sulla sua carriera artistica e sulle sue importanti collaborazioni internazionali, come quella con Bono, Sting, Pavarotti, Paul Young e tanti altri.

Emma Marrone, sarà protagonista di un’ampia intervista oltre a presentare il suo nuovo album ‘Souvenir’, uscito lo scorso 13 ottobre, per poi esibirsi in studio con due singoli già in vetta alle classifiche, “Iniziamo dalla fine” e “Mezzo Mondo”.

Paola Turci, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre ad esibirsi cantando una delle sua canzoni più conosciute al grande pubblico, “Fatti bella per te”, quinto classificato al ‘Festival di Sanremo’ nel 2017.

L’attrice Miriam Leone, interverrà per presentare la serie tv ‘I Leoni di Sicilia’, per la regia di Paolo Genovese, in uscita il 25 ottobre.