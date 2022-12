Domenica 18 dicembre, dalle ore 14 alle ore 15.40 su Rai1, in diretta dagli Studi

‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 14^ puntata dell’edizione 2022/2023 di

Domenica In condotta da Mara Venier. Quale sorpresa ha in serbo Zia Mara in prossimità delle festività natalizie? Scopriamo assieme le anticipazioni e gli ospiti del 18 dicembre.

Domenica In: anticipazioni e ospiti della 14^puntata del varietà di Rai1

Quali ospiti ha ci intratterranno nel pomeriggio di festa degli Italiani? La padrona di Casa è pronta ad ospitare per la sua prima intervista a tutto campo il Ministro della Salute Orazio Schillaci che parlerà di molti argomenti utili per la nostra salute:

occasione delle festività natalizie, Della campagna di sensibilizzazione per la vaccinazione, di come proteggere i soggetti fragili e con patologie,

Affronterà il problema della mancanza di medici e infermieri, del rischio di sovraccarico di molti ospedali e pronto soccorso per carenza personale, soprattutto con l’aumento di ricoveri per influenza e Covid.

L’incontro di Schillaci con Mara Venier sarà anche occasione per raccontare come è cambiata la sua vita da Professore e Rettore universitario a Ministro della Salute. Uno switch importante che Schillaci racconterà a 360° alla nostra Zia Mara.

A Domenica In: lunga intervista tra carriera e vita privata ad Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti sarà protagonista di una lunga intervista nel corso della quale si racconterà e sarà protagonista di alcune sorprese; Ramazzotti inoltre si esibirà dal vivo in studio accompagnato dal suo pianista cantando alcuni suoi grandi successi come “Adesso tu”, “Terra Promessa”, “L’Aurora”, oltre al nuovo singolo “Gli ultimi romantici” contenuto nell’ album “Battito infinito”.

La puntata terminerà alle ore 15.30 per dare spazio alla finale dei Mondiali di Calcio. Infatti dalla prossima settimana, la programmazione del contenitore televisivo più importante della domenica pomeriggio dell’ammiraglia Rai, torna al solito orario dalle ore 14.00 alle ore 17.15. Domenica prossima sarà anche il Santo Natale per cui aspettiamoci una grande festa da parte di Zia Mara.