Eccoci alle anticipazioni e agli ospiti della domenica pomeriggio di Domenica In, varietà condotto da Mara Venier. L’ammiraglia Rai, come sempre ci da appuntamento per domenica 7 febbraio 2021 con il contenitore televisivo che tiene compagnia agli italiani, nel giorno di festa.

Domenica In: anticipazioni e di Mara Venier del prossimo 7 febbraio. Panariello e Giallini

Dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma, il prossimo 7 febbraio andrà in onda in diretta, a partire dalle ore 14.00 una nuova puntata di Domenica In con Mara Venier, la Zia degli italiani.

Con Mara Venier in studio ci sarà nuova coppia televisiva composta da Marco Giallini e Giorgio Panariello, protagonisti di un nuovo show su Rai 3 intitolato “Lui è peggio di me”. Infatti è in onda su Rai 3 un nuovo show che ha come protagonisti proprio Giallini e Panariello, coppia assolutamente inedita ma che sa intrattenere il pubblico con siparietti divertenti.

A Domenica In ospite Nunzia De Girolamo dopo la polemica con Massimo Giletti

Dopo Giorgio Panariello e Marco Giallini, sarà la volta di Nunzia De Girolamo che partirà tra il 13 e il 14 febbraio con un nuovo programma su Rai1 dal titolo “Ciao maschio”.

Nunzia De Girolamo è pronta a debuttare come conduttrice, dunque dopo aver fatto esperienze lavorative completamente diverse. Il suo primo amore la Politica: dal 28 aprile 2013 al 27 gennaio 2014 è stata Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Letta. Ma è stata anche deputata per due legislature, la XVI e la XVII per Forza Italia. Ora, cambio di rotta invece perché presenterà, dal 13 febbraio, un programma in tv che si chiama Ciao Maschio.

Ultimamente, si è acceso un gossip di lei, per la copertina del settimanale Chi dove posava con Massimo Giletti, che ha acceso una forte polemica, tanto che Giletti, a tal proposito ha ricevuto anche il tapiro da Striscia la Notizia.

Anticipazioni Domenica In: Mara Venier in collegamento con le gemelle Kessler

Naturalmente alla corte di Zia Mara si parlerà anche di emergenza sanitaria da covid 19 e di piano vaccinale, con il professor Fabrizio Ernesto Pregliasco e il professor Matteo Bassetti. Sempre in collegamento ci saranno poi le mitiche gemelle Kessler, ballerine straordinarie degli anni ’60 che hanno lanciato al moda del Da Da Umpa, indubbiamente icone della televisione e conosciute in tutto il mondo.

Appuntamento dunque, con Domenica In il prossimo 7 febbraio 2021 in diretta dalle ore 14,00 subito dopo il TG1 delle 13.30 su Rai 1.