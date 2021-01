Ciao Maschio approderà presto su Rai 1. Il nuovo programma di Nunzia De Girolamo vedrà finalmente la luce. Quando andrà in onda? Dopo mesi di annunci e smentite l’ammiraglia Rai è pronta a presentare al proprio pubblico una nuova trasmissione con al timone l’ex deputata di Forza Italia. Chi saranno i primi ospiti del talk show più atteso del momento? Ecco qualche piccola anticipazione.

Ciao Maschio quando va in onda? Annunci, smentite e poi la conferma

Era luglio 2020 quando, con l’annuncio dei palinsesti Rai per la stagione 2020-2021 si iniziò a parlare di Ciao Maschio e di Nunzia De Girolamo su Rai 1. Il titolo del programma sembrava ancora provvisorio. L’idea era però chiara. Si voleva richiamare il programma che Catherine Spaak guidò dal 1988 al 2002. La De Girolamo avrebbe dovuto prendere il via nella seconda serata di Rai 1 a partire dal mese di novembre. Al centro del talk vi sarebbero state interviste a uomini, e solo ed esclusivamente uomini e l’attualità.

Cosa è successo? A ottobre 2020 Dagospia ha annunciato la possibile cancellazione del programma dicendo che molto probabilmente non avrebbe mai visto la luce. Il motivo? Sembrava legato ai problemi giudiziari della De Girolamo. “Né a Raiuno né ai piani alti di viale Mazzini c’è qualcuno disposto a prendersi la responsabilità di mandare in onda la conduttrice con una richiesta di condanna a 8 anni per le vicende della Asl di Benevento“.

Poi? Le cose sono cambiate dopo la piena assoluzione – dopo sette anni di procedimento- “perché il fatto non sussiste“.

Come confermato dalla stessa neo conduttrice, però, Ciao Maschio debutterà il 13 febbraio 2021, in seconda serata, su Rai 1. Nunzia De Girolamo, infatti, lo scorso 23 gennaio, sopra ad una sua foto ha scritto: “Prove estive da conduttrice Da sabato 13 Febbraio faremo quelle invernali: in seconda serata su Rai1 con il mio nuovo programma ‘’Ciao Maschio’’ Buon Sabato amici“.

Quali saranno gli ospiti? Politici e personaggi del monto dello spettacolo

Quali saranno gli ospiti di Ciao Maschio? Come dicevamo saranno tutti uomini. Nell’intervista rilasciata alla stampa Nunzia De Girolamo ha assicurato di cercare di chiamare a raccolta amici e conoscenti sia del mondo della politica che del mondo dello spettacolo per una chiacchierata anche intima legata all’attualità.

Per questo motivo le è stato chiesto se fosse disposta a chiamare in studio anche il marito, Francesco Boccia, attuale ministro degli Affari regionali e le autonomie, e lei non ha disdegnato l’idea, anzi … . Potrebbe non essere una cosa impossibile. La De Girolamo ha ammesso che sarebbe bello ritrovarlo sullo stesso palco per fare qualcosa insieme in tv.

A La Stampa la De Girolamo aveva infatti dichiarato: “Mai dire mai. Sono anni che ci chiedono di salire insieme su un palco o partecipare in coppia a un programma. Chissà, potrebbe essere l’occasione della vita“.

Sempre in merito ai nomi degli ospiti la conduttrice di Ciao Maschio ha giocato su Facebook postando una foto che è diventata virale, anzi, un vero e proprio trend del penultimo fine settimana di gennaio 2021.

Scherzi a parte, pensando ad uomini legati alla politica e allo spettacolo, ed analizzando la lista di amici e conoscenti della De Girolamo, possiamo ipotizzare che come ospiti approderanno: Massimo Giletti e magari anche Raimondo Todaro.

Chi meglio di Todaro, suo partner a Ballando con le Stelle, potrebbe raccontare i disagi che stanno vivendo, causa restrizioni per il Covid-19, i professionisti della danza e i lavoratori dei teatri e dello spettacolo? Attraverso una chiacchierata con il ballerino professionista si potrebbe aprire una riflessione sull’attualità e sui disagi e la crisi economica causata dalla pandemia.

Massimo Giletti? Il conduttore di Non è L’Arena potrebbe essere l’ospite perfetto. Giletti e la De Girolamo sono grandi amici. Lei è sempre ospite del suo programma su La7 ed insieme hanno compiuto numerose battaglie. Oltre a questo, quando è stato annunciato l’approdo in Rai di Ciao Maschio, la conduttrice ci ha tenuto a precisare che non avrebbe abbandonato l’amico sulla Rete di Urbano Cairo e avrebbe continuato ad essere sua ospite. Possibile dunque ipotizzare che Giletti restituisca il favore lasciandosi intervistare su temi legati all’attualità e alla politica.