Domenica In e gli ospiti della tredicesima puntata del prossimo sei dicembre in diretta sull’ammiraglia Rai. Al timone come di consueto troviamo Mara Venier. La domenica del giorno di festa la nostra Zia Mara ospiterà in studio una delle coppie comiche più famose del nostro Paese: Massimo Boldi e Christian De Sica.

Domenica In: anticipazioni, ospiti, e argomenti del prossimo 6 dicembre 2020

Domenica 6 dicembre 2020 torna l’appuntamento su Rai 1 con Domenica in, il varietà diretto e condotto dalla spumeggiante Mara Venier che come di consueto avrà un carico di ospiti eccellenti che abbracciano il mondo della televisione, della musica e del cinema. La puntata, in diretta alle ore 14,00 dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma si apre con una delle coppie comiche più famose del nostro Paese. Si tratta di Christian De Sica e Massimo Boldi che sono protagonisti del film di Neri Parenti “Vacanze su Marte”. Quindi un inizio puntata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, visto il periodo che viviamo piuttosto travagliato.

Arriva il cinepanettone con i protagonisti De Sica – Boldi

Il nuovo cinepanettone, tuttavia non sarà distribuito nei Cinema dal momento che a causa della pandemia sono chiusi, così come i teatri ma arriverà direttamente nelle case degli italiani che dal 13 dicembre lo potranno trovare fra i film disponibili sulla piattaforma Primafila di Sky, oltre che su Amazon Prime Video, Chili, Timvision, Infinity, Google Play, YouTube, Rakuten Tv e PlayStation Store.

Domenica In ricorda e omaggio il campione Diego Armando Maradona

Nel corso della puntata del sei dicembre ci sarà anche uno spazio dedicato al campione dei campioni, Diego Armando Maradona venuto a mancare una settimana fa. Nel talk show decato all’argentino interverranno, tra l’altro, De Sica, Boldi, Hugo Maradona e la moglie Paola, insieme a Gian Piero Galeazzi e Antonio Luise.

Ed ancora: ennesimo spazio a Ballando con le stelle con una intervista a Vittoria Schisano, la transgender che ha partecipato all’ultima edizione dello show del sabato sera condotto da Milly Carlucci.

Domenica In ed emergenza covid: gli ultimi dati sui contagi in Italia

Ci sarà anche lo spazio dedicato alla pandemia: ultimi dati sui contagi sui tamponi e sull’imminente vaccino. Ospiti Pierpaolo Sileri, l’ormai notissimo vice ministro della salute ed il giornalista-conduttore televisivo Massimo Gramellini.

Domenica In: in collegamento da casa Carlo Conti

Collegamento poi con Carlo Conti che parlerà con Mara dello Zecchino d’oro. I due conduttori, nonché amici avrebbero dovuto presentare proprio in questi giorni l’edizione 2020 della kermesse canora dedicata ai più piccoli, ma sappiamo che a causa del covid la manifestazione è stata rimandata a maggio 2021. Nel frattempo è uscito in questi giorni l’album con le canzoni dell’edizione 2020.